«Динамо» разгромило «Ростов» и одержало шестую победу подряд, Тюкавин оформил дубль

«Динамо» на выезде одержало крупную победу над «Ростовом» в матче 9-го тура РПЛ — 3:0.

Дубль у бело-голубых оформил Константин Тюкавин. 24-летний форвард открыл счет на 35-й минуте и реализовал пенальти на 88-й. Еще один гол на 78-й минуте забил Виктор Окишор.

«Динамо» одержало пятую победу подряд в РПЛ и шестую во всех турнирах. С 19 очками бело-голубые обошли «Спартак» и поднялись на второе место в турнирной таблице. «Ростов» (8 очков) идет 12-м.

В следующем туре «Ростов» 9 октября после международной паузы дома сыграет с «Акроном». «Динамо» 11 октября на выезде встретится с «Рубином».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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