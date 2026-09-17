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Ростов — Динамо: счет и результат матча 9 тура РПЛ 17 сентября 2026

«Динамо» разгромило «Ростов» и одержало шестую победу подряд, Тюкавин оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото ФК «Динамо» (Москва), «СЭ»

«Динамо» на выезде одержало крупную победу над «Ростовом» в матче 9-го тура РПЛ — 3:0.

Дубль у бело-голубых оформил Константин Тюкавин. 24-летний форвард открыл счет на 35-й минуте и реализовал пенальти на 88-й. Еще один гол на 78-й минуте забил Виктор Окишор.

«Динамо» одержало пятую победу подряд в РПЛ и шестую во всех турнирах. С 19 очками бело-голубые обошли «Спартак» и поднялись на второе место в турнирной таблице. «Ростов» (8 очков) идет 12-м.

В следующем туре «Ростов» 9 октября после международной паузы дома сыграет с «Акроном». «Динамо» 11 октября на выезде встретится с «Рубином».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:3
Динамо

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Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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