Понсе покидает «Спартак». Аргентинец стал жертвой схемы Ваноли

На роль единственного форварда будут претендовать Соболев и Николсон.

Сразу в нескольких источниках появилась информация, что «Спартак» договорился с клубом испанской ла лиги «Эльче» о переходе Эсекиэля Понсе. Будет это аренда или полноценный трансфер — вопрос открытый, но он в основном интересен только для испанцев и «Спартака». Болельщикам важнее понимать, почему именно аргентинец оказался лишним в составе и как без него будет играть команда.

Я с самого начала предсказывал, что Ваноли выстроит схему в три центральных защитника, поскольку «Спартак» так и не приобрел сильного флангового защитника, зато усилился Классеном и Хлусевичем, которые по позиции легко заменят Айртона и Мозеса. С этим было ясно, но нужно было разобраться с расположением атакующей группы, где значились три центрфорварда (Понсе, Соболев, Николсон) и сразу несколько флангов атаки: Бакаев, Промес, Хлусевич, Ларссон. Ларссон, кстати, футболист максимально гибкий, который мог быть полезен и в центре атаки (оттянутым форвардом), и, как уже сказано, на фланге. То есть «Спартаку» нужно было определиться: либо играть в два центрфорварда и использовать десяткой номинальных крайних нападающих Бакаева или Промеса, либо создавать тройку форвардов, два из которых — фланговые, а это бы означало, что на одну позицию в центре атаки претендовали бы сразу трое: Николсон, Понсе и Соболев. Каждый из трио точно видел бы себя основным, поэтому распределение игрового времени между ними стало бы для Паоло Ваноли головной болью.

В итоге «Спартак» выбрал 3-4-3, поскольку это комфортно для фланговых форвардов (они получают профильные позиции), так что расставание с Понсе со спортивной точки зрения выглядит логично. Правда, мы вспоминаем, что на эту позицию месяц назад приехал Шамар Николсон, то есть «Спартак» осознанно разменял аргентинца на ямайца. Выходит, Каттани поставил Николсона в положение, когда ему нужно быть лучше Понсе. Иначе эти манипуляции просто лишены смысла. Тем более что Понсе до полученной травмы в гостевой игре с «Наполи» выглядел прямо-таки восхитительно. Во всяком случае точно лучше, чем вся остальная линия атаки красно-белых. Думаю, все понимают, что такой размен — большая ответственность для спортивного блока «Спартака». Правда, осознать результат мы сможем только через время.

По экономической части тоже не все просто. «Спартак» продает Понсе в момент, когда он только восстановился от травмы, то есть явно не находится на пике стоимости. Но переход в «Эльче», как мне кажется, имеет двойное дно. Во-первых, скорее всего, это все-таки будет аренда с правом выкупа, и здесь главное, чтобы Эсекиэль получил игровую практику в ла лиге. Если и в Примере Понсе окажется эффективен, то «Спартак» сможет получить профит от аренды через дальнейшую продажу в Европу футболиста, который забивал в Испании, а это, сами понимаете, другая цена. Конечно же, более высокая.

При этом я не верю, что «Спартак» прямо сейчас провернет прямой трансфер, поскольку «Эльче» — скромный клуб, и вряд ли он заплатит даже в районе 7-8 миллионов евро. Тем более, если верить слухам, красно-белые рассматривали предложения по Понсе от 10 миллионов. Оно и логично, ведь за его переход красно-белые в свое время заплатили, по разным оценкам, от 6 до 7 миллионов.

Если резюмировать, то этот трансфер может оправдаться при двух условиях:

1) Шамар Николсон окажется как минимум не хуже Понсе;

2) «Спартак» выручит от его продажи не менее 8 миллионов евро.

И вообще кажется, что история с Понсе — второй серьезный кейс Каттани после Хендрикса. Во всяком случае, по ней мы еще раз наглядно оценим эффективность нового спортивного блока, сформированного Заремой Салиховой. С Хендриксом, надо сказать, вышло удачно.