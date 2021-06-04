Ларссон подорожал, и его ждут в топ-лигах. Но до Евро о трансфере не стоит думать ни «Спартаку», ни Джордану

Ларссон провел отличный сезон и заметно вырос в цене.

На днях прошла информация, что «Вольфсбург» заинтересован в приобретении нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона и уже вышел на представителей шведа. Вариант хороший: топ-чемпионат и команда, которая впервые за шесть лет пробилась в Лигу чемпионов. Смутила только сумма, которую немцы готовы выложить за Джордана. 10 миллионов евро — это как-то маловато.

Как раз на следующий день Transfermarkt обновил цены на футболистов российской премьер-лиги. Многие скептически относятся к цифрам этого сайта, и там действительно хватает неточностей. Но использовать Тransfermarkt как ориентир — это вполне нормально. Так вот, Ларссон подорожал на 4 миллиона и теперь оценивается в 15 миллионов евро. Сейчас дороже Джордана лишь семь футболистов РПЛ.

Ларссон провел очень сильный сезон. В дебютном для себя чемпионате России он забил семь мячей, а в этом наколотил целых 15. Джордан внес огромный вклад в спартаковское серебро, забив на финише чемпионата три победных гола (ЦСКА, «Арсеналу» и «Химкам»). Неудивительно, что 23-летний форвард привлек внимание больших европейских клубов, среди которых называются «Милан», «Боруссия» Д, «Вест Хэм», «Селтик» и уже упомянутый «Вольфсбург».

Ясно одно: сейчас явно не тот момент, когда о трансфере Ларссона стоит говорить предметно. «Спартаку» торопиться некуда: Джордан точно не подешевеет, а при удачной игре на чемпионате Европы только подорожает. Вряд ли забивает себе голову клубными делами и сам футболист. Впереди у Ларссона главный на данный момент турнир в карьере, европейские топ-чемпионаты от него никуда не денутся. Попадание в сборную на Евро — это принципиальный момент для Ларссона. Достаточно вспомнить его болезненную реакцию, когда он остался без вызова на мартовские матчи. Пострадал тогда «Урал», которому мотивированный такой несправедливостью Джордан забил два мяча.

В контексте интереса к Ларссону вспоминаются две полярные истории со знаковыми спартаковскими бомбардирами-легионерами. Первый — это Эммануэль Эменике. Он как-то внезапно появился в Москве летом 2011 года и практически сразу начал забивать. Мощный, яркий, забивной, гроза «Локомотива». Поиграл всего пару лет, но запомнился надолго: в этом году, например, официальный аккаунт «Спартака» поздравил нигерийца аж пятью постами в Instagram. Все было здорово, но ушел Эменике из «Спартака» так же внезапно, как и пришел. Он забил три мяча в четырех стартовых матчах сезона-2013/14 и вернулся в «Фенербахче». Тогда вообще никто ничего не понял — «Спартак» просто отдал одного из своих лучших игроков. Как потом объяснял Валерий Карпин, Эменике все устраивало, «тренер ему был как папа», но турки дали в три раза больше денег.

Если сейчас за Ларссона дадут действительно много денег, то получится очень похожая ситуация: команда потеряет своего ведущего игрока, пусть и на очень хороших финансовых условиях.

Обратный пример — это Веллитон. Бразилец много и стабильно забивал, дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. По оценкам Transfermarkt, на пике он стоил 13 миллионов евро. Веллитон никуда не уехал, стал отвлекаться на различные нефутбольные вещи, перестал забивать и из ликвидного форварда превратился в проблему. Потом начались бесконечные аренды, и в итоге «Спартак» продал свою звезду в Турцию за смешной 1 миллион евро. Через несколько лет Роман Асхабадзе, генеральный директор красно-белых времен Веллитона, рассказывал, что «Спартак» имел предложение аж на 18 миллионов, но Унаи Эмери не отпустил бразильца. А когда стало ясно, что из Веллитона уже ничего не выжать, и тренер был готов с ним расстаться, таких предложений не было и близко.

Обжегшись на Веллитоне, спартаковские болельщики теперь дуют на любого другого забивного форварда: передержим же. Но на Ларссона эта история как-то не проецируется. Передержать его невозможно: он или уедет на хороших условиях в ближайшее время, или останется и продолжит быть полезным «Спартаку».