Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:10

Браво, Каттани! В «Спартаке» наконец-то появился сильный менеджер

Как Лука Каттани за одно трансферное окно решил проблемы «Спартака» с составом
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Итальянский спортивный директор красно-белых за одно трансферное окно решил множество проблем с составом.

«Спартак», вероятнее всего, завершил зимнюю трансферную кампанию. Команду перед рестартом сезона пополнили вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, полузащитники Данил Пруцев и Даниил Хлусевич, а также форвард Шамар Николсон. Покинули же красно-белых полузащитники Йоррит Хендрикс (аренда) и Александр Ломовицкий, а также форвард Георгий Мелкадзе. Если в клуб не поступит супервыгодных предложений, больше «Спартак», думаю, никого не продаст до лета. Трансферы на вход также не планируются.

Лука Каттани, Зарема Салихова, Антар Яхья. В «Спартак» пришло самое главное — согласие. В последний раз оно принесло второе место

Безусловно, главным героем все совершенно справедливо сейчас называют Луку Каттани. Новый спортивный директор клуба сделал невозможное — умудрился избавиться от лишнего легионера, которым, учитывая переизбыток в центральной зоне молодых талантливых россиян, конечно же, был Хендрикс. И пусть «Спартак», по сообщениям СМИ, будет платить Йорриту часть зарплаты во время его выступлений за «Фейенорд», плюсов в такой аренде целая гора.

Посудите сами: это и приведение команды в соответствие с лимитными ограничениями, и частичная разгрузка зарплатной ведомости, и включение в договор аренды опции выкупа, и создание дополнительного шанса выйти на поле кому-то из россиян.

Что до ухода Ломовицкого и Мелкадзе, наиболее язвительные болельщики в соцсетях восторгаются уходом обоих. Ни у Александра, ни у Георгия проявить себя в основе не получилось — глупо с этим спорить. Однако и обвинять во всех смертных грехах парней, которые в системе «Спартака» провели большую часть жизни, как-то странно. Агентом обоих является Валериюс Мижигурскис, которому тоже необходимо отдать должное в переходах игроков. Ведь футболисты не товар — клубы не могут производить трансферы без желания игроков. А значит, с каждым нужно было разговаривать и убеждать сменить клуб.

Что до условий, за Ломовицкого «Спартак», по сообщениям СМИ, получил от «Рубина» 1,5 миллиона евро. Мелкадзе расторг контракт, до истечения которого оставалось полгода, и перешел в «Сочи» свободным агентом. Однако расстались красно-белые с форвардом без взаимных выплат — по нулям. Хендрикс, как уже было сказано выше, все еще будет получать часть зарплаты в «Спартаке», однако на какой-то процент затраты на него снизились.

18&nbsp;января. Дубай. Тренировка &laquo;Спартака&raquo;. Квинси Промес и&nbsp;Руслан Литвинов. «Спартак» на сборах: респект от «Легии», тотальная закрытость и изменения в рационе

Таким образом, едва ли потеряв в качестве, «Спартак» остался в плюсе в финансовом плане.

Разумеется, трансферы на вход были — и их немало. Все ребята стоили денег. Однако пришли в команду футболисты, которые соответствуют философии нового главного тренера и нового спортивного директора. Не секрет, что Каттании начал работу в «Спартаке» еще до официального назначения в клуб. Он смотрел все матчи команды в текущем сезоне, причем не по одному разу. Мне удалось пообщаться с Каттани перед началом сбора «Спартака», когда он, приехав вместе с Артемом Ребровым из аэропорта в отель чуть раньше, дожидался команды и тренеров. Не могу передать суть разговора, поскольку такова была просьба менеджера, однако впечатления он оставил самые положительные.

Каттани неслучайно прилетел на сборы вместе с командой: он хочет всегда быть рядом и иметь возможность пообщаться с каждым игроком или членом штаба, если будет необходимо.

Радует, что итальянец думает не на полгода вперед, а как минимум на полтора. Уже продлены истекавшие летом 2023 года контракты Умярова, Игнатова и Айртона. А ведь все это молодые игроки, и, не продли их «Спартак» сейчас, летом переговоры были бы более сложными. По-прежнему нет новостей о тех, чьи соглашения истекают нынешним летом. И если Самюэль Жиго точно покинет «Спартак», то вопрос Кутепова, Рассказова и Бакаева еще открыт.

Квинси Промес. Бомбардировка Абу-Даби, карантин и дисциплина Ваноли. Что окружает сбор «Спартака» в Дубае

Замечу на всякий случай, что портал Transfermarkt дает некорректную информацию по истекающим контрактам спартаковцев. Как уже сообщал «СЭ» ранее, соглашение с Александром Селиховым было продлено. Также не завершается ближайшим летом и контракт Руслана Литвинова.

Сложно сказать, насколько оправдают себя вложения в новичков «Спартака», однако пока работа спортивного блока оставляет исключительно положительные впечатления. Возможно, красно-белые впервые за многие годы сделали правильный выбор. Каттани видится человеком, способным выстроить четкую систему. Систему, которая будет работать годы. Когда контракты с нужными игроками будут продлеваться заблаговременно, когда в состав будут приглашаться футболисты, на которых рассчитывает тренер, а не «чтобы были». Только так можно построить команду, которая будет выдавать результат не случайно, а постоянно и без сбоев.

Плоды работы спортивного директора «Спартака» будут видны еще не скоро. Нужно дать новому менеджерскому составу хотя бы года полтора, чтобы решить все вопросы с контрактами (это если лимит снова не поменяют). Пока же лишь пожелаю удачи Луке Каттани и его помощникам. Ну а первые итоги работы нового тренерского штаба мы увидим уже в пятницу, когда «Спартак» в первом товарищеском матче на сборах в Дубае сыграет с братиславским «Слованом».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
2
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
«Химки» досрочно вернули арендованного защитника Стоиновича в словенский «Целе»
Салихова — о появлении Мозеса в «Спартаке»: «Газизов не назовет ни одного защитника «Интера»
Салихова: «Газизов врал по условиям контракта с Уруновым»
Зарема Салихова: «Типаж Кокорина вообще не под «Спартак». У нас все семейные, а не мотаются в Дубай и обратно»
Салихова: «Газизов — как жвачка, которая прилипла к подошве и никак не отлипает»
Зарема Салихова сделала резкое заявление о Газизове, Кокорине и Урунове в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» скрыло коронавирус у Варелы? Игрок все опроверг, но ковид-регламент в РПЛ пора менять
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости