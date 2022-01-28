Браво, Каттани! В «Спартаке» наконец-то появился сильный менеджер

Итальянский спортивный директор красно-белых за одно трансферное окно решил множество проблем с составом.

«Спартак», вероятнее всего, завершил зимнюю трансферную кампанию. Команду перед рестартом сезона пополнили вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, полузащитники Данил Пруцев и Даниил Хлусевич, а также форвард Шамар Николсон. Покинули же красно-белых полузащитники Йоррит Хендрикс (аренда) и Александр Ломовицкий, а также форвард Георгий Мелкадзе. Если в клуб не поступит супервыгодных предложений, больше «Спартак», думаю, никого не продаст до лета. Трансферы на вход также не планируются.

Безусловно, главным героем все совершенно справедливо сейчас называют Луку Каттани. Новый спортивный директор клуба сделал невозможное — умудрился избавиться от лишнего легионера, которым, учитывая переизбыток в центральной зоне молодых талантливых россиян, конечно же, был Хендрикс. И пусть «Спартак», по сообщениям СМИ, будет платить Йорриту часть зарплаты во время его выступлений за «Фейенорд», плюсов в такой аренде целая гора.

Посудите сами: это и приведение команды в соответствие с лимитными ограничениями, и частичная разгрузка зарплатной ведомости, и включение в договор аренды опции выкупа, и создание дополнительного шанса выйти на поле кому-то из россиян.

Что до ухода Ломовицкого и Мелкадзе, наиболее язвительные болельщики в соцсетях восторгаются уходом обоих. Ни у Александра, ни у Георгия проявить себя в основе не получилось — глупо с этим спорить. Однако и обвинять во всех смертных грехах парней, которые в системе «Спартака» провели большую часть жизни, как-то странно. Агентом обоих является Валериюс Мижигурскис, которому тоже необходимо отдать должное в переходах игроков. Ведь футболисты не товар — клубы не могут производить трансферы без желания игроков. А значит, с каждым нужно было разговаривать и убеждать сменить клуб.

Что до условий, за Ломовицкого «Спартак», по сообщениям СМИ, получил от «Рубина» 1,5 миллиона евро. Мелкадзе расторг контракт, до истечения которого оставалось полгода, и перешел в «Сочи» свободным агентом. Однако расстались красно-белые с форвардом без взаимных выплат — по нулям. Хендрикс, как уже было сказано выше, все еще будет получать часть зарплаты в «Спартаке», однако на какой-то процент затраты на него снизились.

Таким образом, едва ли потеряв в качестве, «Спартак» остался в плюсе в финансовом плане.

Разумеется, трансферы на вход были — и их немало. Все ребята стоили денег. Однако пришли в команду футболисты, которые соответствуют философии нового главного тренера и нового спортивного директора. Не секрет, что Каттании начал работу в «Спартаке» еще до официального назначения в клуб. Он смотрел все матчи команды в текущем сезоне, причем не по одному разу. Мне удалось пообщаться с Каттани перед началом сбора «Спартака», когда он, приехав вместе с Артемом Ребровым из аэропорта в отель чуть раньше, дожидался команды и тренеров. Не могу передать суть разговора, поскольку такова была просьба менеджера, однако впечатления он оставил самые положительные.

Каттани неслучайно прилетел на сборы вместе с командой: он хочет всегда быть рядом и иметь возможность пообщаться с каждым игроком или членом штаба, если будет необходимо.

Радует, что итальянец думает не на полгода вперед, а как минимум на полтора. Уже продлены истекавшие летом 2023 года контракты Умярова, Игнатова и Айртона. А ведь все это молодые игроки, и, не продли их «Спартак» сейчас, летом переговоры были бы более сложными. По-прежнему нет новостей о тех, чьи соглашения истекают нынешним летом. И если Самюэль Жиго точно покинет «Спартак», то вопрос Кутепова, Рассказова и Бакаева еще открыт.

Замечу на всякий случай, что портал Transfermarkt дает некорректную информацию по истекающим контрактам спартаковцев. Как уже сообщал «СЭ» ранее, соглашение с Александром Селиховым было продлено. Также не завершается ближайшим летом и контракт Руслана Литвинова.

Сложно сказать, насколько оправдают себя вложения в новичков «Спартака», однако пока работа спортивного блока оставляет исключительно положительные впечатления. Возможно, красно-белые впервые за многие годы сделали правильный выбор. Каттани видится человеком, способным выстроить четкую систему. Систему, которая будет работать годы. Когда контракты с нужными игроками будут продлеваться заблаговременно, когда в состав будут приглашаться футболисты, на которых рассчитывает тренер, а не «чтобы были». Только так можно построить команду, которая будет выдавать результат не случайно, а постоянно и без сбоев.

Плоды работы спортивного директора «Спартака» будут видны еще не скоро. Нужно дать новому менеджерскому составу хотя бы года полтора, чтобы решить все вопросы с контрактами (это если лимит снова не поменяют). Пока же лишь пожелаю удачи Луке Каттани и его помощникам. Ну а первые итоги работы нового тренерского штаба мы увидим уже в пятницу, когда «Спартак» в первом товарищеском матче на сборах в Дубае сыграет с братиславским «Слованом».