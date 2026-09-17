«Динамо» Махачкала — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

В четверг, 17 сентября, ЦСКА сыграет с махачкалинским «Динамо» в 9-м туре премьер-лиги. Москвичи — одна из двух команд, которая в этом чемпионате еще не проигрывала (вторая — «Краснодар»). Дагестанцы наряду с «Зенитом» — самые бескомпромиссные клубы РПЛ.

ЦСКА и махачкалинское «Динамо» объединяет не самая надежная игра в обороне. У москвичей в этом чемпионате два матча без пропущенных мячей — против «Ростова» (0:0) и «Факела» (1:0). У дагестанцев одна игра на ноль — с «Родиной» (2:0).

По очным матчам ЦСКА имеет ощутимый перевес над махачкалинцами. Москвичи выиграли все четыре игры на уровне РПЛ с общим счетом 7:1. В Каспийске красно-синие дважды побеждали с минимальным счетом 1:0.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» — ЦСКА. Присоединяйтесь!