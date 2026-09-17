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Сегодня, 08:30
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 9-го тура РПЛ.
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: потери
У южан травмирован защитник Идар Шумахов, а еще один игрок обороны Темиркан Сундуков дисквалифицирован. Также под вопросом появление вратаря Тимура Магомедова и защитника Александра Сандрачука.
У ЦСКА проблемы со здоровьем у вратаря Игоря Акинфеева, защитников Милана Гайича и Мойзеса, а также хавбека Дмитрия Баринова. Дисквалифицирован еще один игрок обороны Матеус Рейс.
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: личные встречи
В истории российского футбола на уровне РПЛ команды сыграли четыре матча. Каждый раз побеждал ЦСКА: дома — 2:0 и 3:1, в гостях — 1:0 и 1:0. Также соперники дважды встречались в Кубке России на стадии 1/4 финала Пути РПЛ: дома махачкалинцы выиграли (1:0), но на выезде ЦСКА взял верх в серии пенальти (2:1, пенальти 5:4).
ЦСКА: форма в последних турах РПЛ
Команда Дмитрия Игдисамова — одна из двух, которая в этом чемпионате еще не проигрывала. У красно-синих четыре победы при четырех ничьих. На прошлой неделе ЦСКА дома вдесятером сыграл вничью с «Рубином» (1:1), а перед этим на выезде победил «Зенит» (2:1).
«Динамо»: форма в последних турах РПЛ
Команда Вадима Евсеева в четырех минувших турах потерпела три поражения. У махачкалинцев была домашняя победа над «Родиной» (2:0), а поражения пришлись на игры с «Краснодаром» (0:1), «Рубином» (1:3) и «Ахматом» (2:3).
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» Махачкала — ЦСКА
Игру махачкалинского «Динамо» и ЦСКА в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Динамо» Махачкала — ЦСКА
Матч команд Вадима Евсеева и Дмитрия Игдисамова состоится в четверг, 17 сентября, в Каспийске на «Анжи Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
В четверг, 17 сентября, ЦСКА сыграет с махачкалинским «Динамо» в 9-м туре премьер-лиги. Москвичи — одна из двух команд, которая в этом чемпионате еще не проигрывала (вторая — «Краснодар»). Дагестанцы наряду с «Зенитом» — самые бескомпромиссные клубы РПЛ.
ЦСКА и махачкалинское «Динамо» объединяет не самая надежная игра в обороне. У москвичей в этом чемпионате два матча без пропущенных мячей — против «Ростова» (0:0) и «Факела» (1:0). У дагестанцев одна игра на ноль — с «Родиной» (2:0).
По очным матчам ЦСКА имеет ощутимый перевес над махачкалинцами. Москвичи выиграли все четыре игры на уровне РПЛ с общим счетом 7:1. В Каспийске красно-синие дважды побеждали с минимальным счетом 1:0.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» — ЦСКА. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0