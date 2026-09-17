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Динамо Махачкала — ЦСКА: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 9-го тура РПЛ 17 сентября 2026

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Сегодня, 08:30

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 9-го тура РПЛ.

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  • #Динамо Махачкала - ЦСКА
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9:00

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: потери

У южан травмирован защитник Идар Шумахов, а еще один игрок обороны Темиркан Сундуков дисквалифицирован. Также под вопросом появление вратаря Тимура Магомедова и защитника Александра Сандрачука.

У ЦСКА проблемы со здоровьем у вратаря Игоря Акинфеева, защитников Милана Гайича и Мойзеса, а также хавбека Дмитрия Баринова. Дисквалифицирован еще один игрок обороны Матеус Рейс.

8:55

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: личные встречи

В истории российского футбола на уровне РПЛ команды сыграли четыре матча. Каждый раз побеждал ЦСКА: дома — 2:0 и 3:1, в гостях — 1:0 и 1:0. Также соперники дважды встречались в Кубке России на стадии 1/4 финала Пути РПЛ: дома махачкалинцы выиграли (1:0), но на выезде ЦСКА взял верх в серии пенальти (2:1, пенальти 5:4).

8:50

ЦСКА: форма в последних турах РПЛ

Команда Дмитрия Игдисамова — одна из двух, которая в этом чемпионате еще не проигрывала. У красно-синих четыре победы при четырех ничьих. На прошлой неделе ЦСКА дома вдесятером сыграл вничью с «Рубином» (1:1), а перед этим на выезде победил «Зенит» (2:1).

8:45

«Динамо»: форма в последних турах РПЛ

Команда Вадима Евсеева в четырех минувших турах потерпела три поражения. У махачкалинцев была домашняя победа над «Родиной» (2:0), а поражения пришлись на игры с «Краснодаром» (0:1), «Рубином» (1:3) и «Ахматом» (2:3).

8:40

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» Махачкала — ЦСКА

Игру махачкалинского «Динамо» и ЦСКА в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

8:35

Дата, место и время начала матча «Динамо» Махачкала — ЦСКА

Матч команд Вадима Евсеева и Дмитрия Игдисамова состоится в четверг, 17 сентября, в Каспийске на «Анжи Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

8:30

В четверг, 17 сентября, ЦСКА сыграет с махачкалинским «Динамо» в 9-м туре премьер-лиги. Москвичи — одна из двух команд, которая в этом чемпионате еще не проигрывала (вторая — «Краснодар»). Дагестанцы наряду с «Зенитом» — самые бескомпромиссные клубы РПЛ.

ЦСКА и махачкалинское «Динамо» объединяет не самая надежная игра в обороне. У москвичей в этом чемпионате два матча без пропущенных мячей — против «Ростова» (0:0) и «Факела» (1:0). У дагестанцев одна игра на ноль — с «Родиной» (2:0).

По очным матчам ЦСКА имеет ощутимый перевес над махачкалинцами. Москвичи выиграли все четыре игры на уровне РПЛ с общим счетом 7:1. В Каспийске красно-синие дважды побеждали с минимальным счетом 1:0.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» — ЦСКА. Присоединяйтесь!

8:30

В четверг, 17 сентября, махачкалинское «Динамо» примет ЦСКА.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 20:45. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
ЦСКА

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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