«Динамо» Махачкала — ЦСКА: Фиров забил третий мяч гостей

ЦСКА забил третий гол в матче против махачкалинского «Динамо» в 9-м туре РПЛ — 3:1.

На 79-й минуте забил Имран Фиров после передачи Матвея Кисляка вразрез.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 20:45. Анжи Арена (Каспийск)

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