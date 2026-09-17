Шварц после шестой победы «Динамо» подряд: «Нужно немного остудить пыл. Пауза будет на пользу»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил результат матча 9-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).
Бело-голубые одержали шестую победу подряд во всех турнирах.
— Игра была достаточно интенсивной. Тот матч, тот ход игры, который мы ожидали: с большим количеством единоборств, борьбы. Считаю, мы хорошо подготовились. Нам нужно отметить, что всегда непросто играть против такой хорошей команды, как «Ростов», играть на выезде. Они бегут, прессингуют, постоянно оказывают давление. В таких играх важно находить простые решения. Сегодня мы ушли на перерыв, хорошо проведя контратаку и уйдя со счетом 1:0. Доволен обороной. Сейчас нам нужно немного остудить пыл. Пауза будет нам на пользу. После будем готовиться к выездной встрече против «Рубина».
— Окишор забил во втором матче подряд. Можно ли назвать это заявкой на будущее, чтобы получить место в старте?
— Каждый наш игрок может выйти в старте. Витя сделал серьезное поступательное движение в плане развития. Доказательством этого является тот важный гол с «Оренбургом» и сегодняшний тоже. Этот гол был своевременным, — сказал Шварц.
«Динамо» с 19 очками обошло «Спартак» и поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 9 октября после международной паузы команда дома сыграет с «Акроном».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|0 : 0
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|0 : 3
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|2 : 0
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1