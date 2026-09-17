Шварц после шестой победы «Динамо» подряд: «Нужно немного остудить пыл. Пауза будет на пользу»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил результат матча 9-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

Бело-голубые одержали шестую победу подряд во всех турнирах.

— Игра была достаточно интенсивной. Тот матч, тот ход игры, который мы ожидали: с большим количеством единоборств, борьбы. Считаю, мы хорошо подготовились. Нам нужно отметить, что всегда непросто играть против такой хорошей команды, как «Ростов», играть на выезде. Они бегут, прессингуют, постоянно оказывают давление. В таких играх важно находить простые решения. Сегодня мы ушли на перерыв, хорошо проведя контратаку и уйдя со счетом 1:0. Доволен обороной. Сейчас нам нужно немного остудить пыл. Пауза будет нам на пользу. После будем готовиться к выездной встрече против «Рубина».

— Окишор забил во втором матче подряд. Можно ли назвать это заявкой на будущее, чтобы получить место в старте?

— Каждый наш игрок может выйти в старте. Витя сделал серьезное поступательное движение в плане развития. Доказательством этого является тот важный гол с «Оренбургом» и сегодняшний тоже. Этот гол был своевременным, — сказал Шварц.

«Динамо» с 19 очками обошло «Спартак» и поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 9 октября после международной паузы команда дома сыграет с «Акроном».