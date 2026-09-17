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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал разгромную победу над «Ростовом» в РПЛ

Шварц после шестой победы «Динамо» подряд: «Нужно немного остудить пыл. Пауза будет на пользу»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил результат матча 9-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

Бело-голубые одержали шестую победу подряд во всех турнирах.

— Игра была достаточно интенсивной. Тот матч, тот ход игры, который мы ожидали: с большим количеством единоборств, борьбы. Считаю, мы хорошо подготовились. Нам нужно отметить, что всегда непросто играть против такой хорошей команды, как «Ростов», играть на выезде. Они бегут, прессингуют, постоянно оказывают давление. В таких играх важно находить простые решения. Сегодня мы ушли на перерыв, хорошо проведя контратаку и уйдя со счетом 1:0. Доволен обороной. Сейчас нам нужно немного остудить пыл. Пауза будет нам на пользу. После будем готовиться к выездной встрече против «Рубина».

— Окишор забил во втором матче подряд. Можно ли назвать это заявкой на будущее, чтобы получить место в старте?

— Каждый наш игрок может выйти в старте. Витя сделал серьезное поступательное движение в плане развития. Доказательством этого является тот важный гол с «Оренбургом» и сегодняшний тоже. Этот гол был своевременным, — сказал Шварц.

«Динамо» с 19 очками обошло «Спартак» и поднялось на второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 9 октября после международной паузы команда дома сыграет с «Акроном».

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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