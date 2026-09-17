«Динамо» Махачкала — ЦСКА: армейцы открыли счет благодаря автоголу после прострела Аззи

ЦСКА вышло вперед в матче против махачкалинского «Динамо» в 9-м туре РПЛ — 1:0.

На 13-й минуте Махмуд Махамаджонов переправил мяч в свои ворота после прострела бывшего защитника махачкалинцев Мохамеда Аззи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.