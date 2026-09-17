«Акрон» — «Ахмат»: в пользу гостей не назначен пенальти

На 72-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Акрон» — «Ахмат» (2:0) судья Матвей Заика ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей. Видеоассистенты Иван Абросимов и Василий Казарцев в его действия не вмешались.

В том эпизоде защитник «Акрона» Роберто Фернандес, не пытаясь сыграть в мяч, в своей штрафной площади толкнул в спину Арсена Адамова и сбил его. Рефери не оценил это как фол.

В первом тайме после ВАР-вмешательств Заика правильно отменил гол «Ахмата» и удалил Георгия Мелкадзе.