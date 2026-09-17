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Судейство

«Акрон» — «Ахмат»: в пользу гостей не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Матвей Заика.
Фото Global Look Press

На 72-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Акрон» — «Ахмат» (2:0) судья Матвей Заика ошибочно не назначил пенальти в пользу гостей. Видеоассистенты Иван Абросимов и Василий Казарцев в его действия не вмешались.

В том эпизоде защитник «Акрона» Роберто Фернандес, не пытаясь сыграть в мяч, в своей штрафной площади толкнул в спину Арсена Адамова и сбил его. Рефери не оценил это как фол.

В первом тайме после ВАР-вмешательств Заика правильно отменил гол «Ахмата» и удалил Георгия Мелкадзе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
2:0
Ахмат
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ФК Акрон
ФК Ахмат
Матвей Заика
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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