«Динамо» Махачкала — ЦСКА: хозяева сравняли счет после ошибки Абдулкадырова

Махачкалинское «Динамо» сравняло счет в матче против ЦСКА в 9-м туре РПЛ — 1:1.

На 20-й минуте защитник армейцев Джамалутдин Абдулкадыров отдал неудачную передачу при розыгрыше штрафного у своих ворот. Гамид Агаларов перехватил мяч, который отлетел к Егору Смелову. Смелов вернул мяч Агаларову, который сравнял счет.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.