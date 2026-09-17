«Динамо» Махачкала — ЦСКА: в конце первого тайма случилась потасовка

Между игроками махачкалинского «Динамо» и ЦСКА случилась потасовка в конце первого тайма матча 9-го тура РПЛ.

На 44-й минуте начался конфликт после единоборства защитника армейцев Кирилла Данилова с форвардом хозяев Гамидом Агалровым. Другой защитник ЦСКА Жоао Виктор толкнул Агаларова, после чего началась стычка с участием игроков обеих команд.

В результате по два игрока каждой команды получили желтые карточки: Агаларов и Муталип Алибеков у хозяев, а также Данилов и Жоао Виктор у гостей.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 20:45. Анжи Арена (Каспийск)

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