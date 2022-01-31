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ЦСКА отдает Чалова в Швейцарию. Еще недавно он был звездой и главной надеждой клуба

Нападающий ЦСКА Чалов проведет остаток сезона в «Базеле»
Николай Егорычев
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
История падения «золотого актива» армейцев.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, в ближайшее время форвард ЦСКА Федор Чалов перейдет в «Базель». Там россиянин проведет остаток сезона на правах аренды.

Но вряд ли нападающий мечтал о таком переезде в Европу, ведь еще пару лет назад им интересовались в АПЛ. Летом 2019-го «Кристал Пэлас» предлагал ЦСКА за Чалова 25 миллионов фунтов, но армейцы отказали. По информации агента Германа Ткаченко, трансфер не состоялся из-за перехода ЦСКА под контроль ВЭБ. «Им важно было, чтобы этот актив остался на балансе клуба», — предположил Ткаченко.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Сейчас ни о каких 25 миллионах фунтов уже речь не идет. Арустамян сообщил, что «Базель» не будет иметь права выкупа игрока летом. При этом рыночная стоимость Чалова по версии Transfermarkt составляет всего 8,5 миллиона евро — почти в два раза меньше, чем на момент интереса к нему со стороны «Кристал Пэлас» (тогда форварда оценивали в 16 миллионов).

Сезон-2018/2019 стал визитной карточкой для Чалова. Он забил в РПЛ 15 мячей — больше, чем Сердар Азмун (13), Виктор Классон (12) и Артем Дзюба (8). Кроме того, нападающий семь раз ассистировал своим партнерам по ЦСКА, что сделало его лучшим игроком чемпионата России по системе «гол + пас».

Особняком стоит гол, который Чалов забил «Реалу». Именно он в декабре 2018-го положил начало разгрому Мадрида.

Однако тот сезон оказался яркой вспышкой. Постепенно результативность Чалова только падала: в сезоне-2019/20 он забил девять мячей и сделал девять ассистов во всех турнирах, в сезоне-2020/21 — семь голов и пять передач.

Возможно, на Чалова повлияло то, что он так, по сути, и не получил шанс в сборной России. Когда форвард находился на пике формы, его игнорировал Станислав Черчесов. За национальную команду Чалов провел на данный момент всего три матча. «Лучше «бездарный» Заболотный, чем талантливый Чалов, который ничего не делает», — заявил позже Черчесов.

Начиная с 2020 года Чалов все реже и реже появляется в основе ЦСКА. В текущем сезоне он либо выходит на замену, либо играет на фланге атаки, где ему тяжелее проявить свои лучшие качества. Вытеснил его из основы армейцев, кстати, «бездарный» Антон Заболотный.

Результативность Федора Чалова по сезонам (во всех турнирах).
Результативность Федора Чалова по сезонам (во всех турнирах).

В 2017 году Чалов заявил, что мечтает попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате. И Федор действительно готовился к этому: учил английский язык, начал сотрудничество с зарубежным агентством CAA, среди клиентов которого, например, Джеймс Мэддисон, Рафаэль Варан и Сон Хын Мин.

Те 25 миллионов фунтов, что предлагал за Чалова «Кристал Пэлас», теперь уже кажутся фантастикой. Но форвард еще может перезагрузить свою карьеру, ведь ему всего 23 года. Возможно, это случится именно в «Базеле».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
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Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
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П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Федор Чалов
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ФК ЦСКА (Москва)
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
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