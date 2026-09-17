«Динамо» Махачкала — ЦСКА: гол Агаларова отменили из-за офсайда

Гол махачкалинского «Динамо» не засчитали в матче против ЦСКА в 9-м туре РПЛ.

На 49-й минуте отличился Гамид Агаларов, который мог оформить дубль. После вмешательства ВАР главный арбитр матча Антон Фролов отменил взятие ворот из-за офсайда. Счет остался прежним — 1:1.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 20:45. Анжи Арена (Каспийск)

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