«Динамо» Махачкала — ЦСКА: Лусиано снова вывел гостей вперед

ЦСКА вышел вперед в матче против махачкалинского «Динамо» в 9-м туре РПЛ — 2:1.

На 69-й минуте отличился Лусиано, вышедший на замену во втором тайме.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 20:45. Анжи Арена (Каспийск)

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