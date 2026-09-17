«Акрон» обыграл «Ахмат» и впервые победил в сезоне в РПЛ

«Акрон» победил «Ахмат» в матче 9-го тура чемпионата России — 2:0. Игра прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Голы хозяев забили Жилсон Беншимол и Карлен Оганесян. На 2-й минуте матча также отличился Эгаш Касинтура из грозненской команды, однако после видеоповтора взятие ворот было отменено из-за игры рукой.

Гости на 37-й минуте остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Георгий Мелкадзе.

«Ахмат» набрал 10 очков и остается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата. У «Акрона» 8 очков и 13-я строчка. Тольяттинцы прервали пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах и одержали первую победу в сезоне в РПЛ.

В следующем туре «Ахмат» 11 октября сыграет с «Балтикой», «Акрон» 9 октября встретится с «Ростовом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)