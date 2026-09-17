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Акрон — Ахмат: счет и результат матча 9 тура РПЛ 17 сентября 2026

«Акрон» обыграл «Ахмат» и впервые победил в сезоне в РПЛ

Алина Савинова
Дуду Родригес, Вячеслав Бардыбахин и Лечи Садулаев.
Фото ФК «Ахмат»

«Акрон» победил «Ахмат» в матче 9-го тура чемпионата России — 2:0. Игра прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Голы хозяев забили Жилсон Беншимол и Карлен Оганесян. На 2-й минуте матча также отличился Эгаш Касинтура из грозненской команды, однако после видеоповтора взятие ворот было отменено из-за игры рукой.

Гости на 37-й минуте остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил Георгий Мелкадзе.

«Ахмат» набрал 10 очков и остается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата. У «Акрона» 8 очков и 13-я строчка. Тольяттинцы прервали пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах и одержали первую победу в сезоне в РПЛ.

В следующем туре «Ахмат» 11 октября сыграет с «Балтикой», «Акрон» 9 октября встретится с «Ростовом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
2:0
Ахмат

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РПЛ
ФК Акрон
ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

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