Талант с родины Боба Марли едет в «Спартак». Футбол спас его после убийства отца

Рассказываем о новичке «Спартака»

Семейная трагедия

Анонсировать новичка композицией Боба Марли — отличная идея красно-белых. Кому-то это может показаться банальным и очевидным, однако место рождения Шамара Николсона — Тренчтаун. Именно там появились на свет Марли и многие другие звезды регги. Как пишут посещающие Ямайку туристы, в этом районе Кингстона все пропитано историей Марли, все курят травку, но заглядывать туда лучше в светлое время суток.

У Тренчтауна не лучшая репутация с точки зрения криминогенной обстановки. Николсон — четвертый из пяти детей в своей семье — знает об этом как никто другой, ведь его отца застрелили на футбольном матче.

«Отец сыграл большую роль в моей жизни. Если бы он был здесь сейчас, я уверен, что достиг бы гораздо большего. Он дал бы мне больше мотивации. Моя мечта — профессионально играть за границей, и я хочу это сделать ради отца», — рассказывал еще юный Николсон о семейной трагедии в интервью The Gleaner.

Годы спустя уже журналисты издания The Star вспомнили о той истории, навестив маму футболиста Ракель Гэйл после перехода сына в бельгийский «Шарлеруа». И так получилось, что район именно в это время переживал очередную вспышку насилия с перестрелками, поэтому на пути постоянно встречались полицейские патрули. После семейной трагедии кое-кто из окружения Николсона советовал тому тоже взяться за оружие и отомстить, однако родные были категорически против.

«После того как его отец умер, многие люди думали, что он должен сделать что-то, потому что они убили его отца. Я, моя сестра и семья сказали нет. Мы не занимаемся этим, потому что футбол — это наше дело. Он принял это в полной мере, и поэтому я горжусь им, — со слезами вспоминала мама спартаковского новичка. — Я всегда говорю ему, что с Богом все возможно. Независимо от того, какая задача стоит, просто молитесь и ставьте Бога на первое место. Я знаю, что он делал это, и я очень горжусь этим».

Словения вместо МЛС

Это был очень сложный момент в жизни, когда боль и ненависть могли затмить футбол, однако юношу поддержали не только родные, но и ценивший его талант тренер «Бойз Таун» Эндрю Прайс.

«Я сказал ему, что одна из вещей, которые помогут преодолеть смерть отца, — это использовать футбол как инструмент, чтобы побороть себя и стать лучше, — рассказывал Прайс The Star. — Он взял быка за рога. Мы говорили об этом недавно, и он сказал, что если бы не футбол, его бы не было там, где он сейчас. Многие дети в Тренчтауне теперь восхищаются Шамаром, потому что они знают: тяжелым трудом и настойчивостью они также могут достичь того, чего добился он».

В другом интервью о своем воспитаннике поднявший его в команду U-20 уже в 17 лет Прайс говорил: «Он понимает, что такая возможность выпадает раз в жизни. Точно так же, когда Теодор Уитмор предоставил ему возможность проявить себя в национальной сборной, он ухватился за нее обеими руками. Жду, что он так же воспользуется своей новой возможностью».

Речь шла о переезде в Европу, хотя был вариант и в МЛС, где Николсон в статусе лучшего молодого игрока ямайской лиги прошел смотрины в «Филадельфии Юнион». Он был готов к переезду в Америку, однако до подписания контракта дело так и не дошло. Зато с США у него связаны памятные воспоминания. Против этой сборной он дебютировал в национальной команде и в ее ворота два года спустя забил первый гол на таком уровне. Да еще и сделал это роскошным выстрелом в дальний верхний угол, дважды качнув финтами защитника.

«Я забил много хороших голов, но это лучший в карьере, — эмоционально признался форвард. — Думаю, что этот мяч был действительно фантастическим. Когда я вспоминаю его, говорю: «Вау, я не могу поверить, что забил такой гол!»

Начинать же пришлось не с Англии, которой грезят все ямайские футболисты, а со словенского «Домжале», где Николсон провел два сезона. В первом осваивался, но все равно успел забить в 15 матчах пять мячей, а во втором стал твердым игроком основного состава. Лицевой счет с учетом всех турниров утроился, причем Николсон сумел отличиться в обоих матчах отборочного раунда Лиги Европы против «Мальме».

«Забить 13 голов в европейской лиге — это очень важно для меня, потому что это Европа, где ни один чемпионат не является легким. Если вы выбьете двузначную цифру — это хорошее достижение», — рассказывал о том периоде Николсон.

Десять мячей к Рождеству

Логично, что форвард пошел на повышение, перебравшись в Бельгию, и за три года превратился в звезду занимающего сейчас шестое место «Шарлеруа». Для своего роста 192-сантиметровый Николсон очень пластичен и технически одарен. Может обыграть защитника один в один, умело открывается и способен оторваться от опекунов. В первых двух сезонах в новой стране он стабильно держал уровень, забивая по девять мячей. А сейчас уже к католическому Рождеству выбил десятку, реализовав обозначенные перед сезоном замыслы.

«Прошлый сезон был для меня недостаточно хорош, и я хочу остаться, пока не достигну своих целей, — ответил Николсон на вопрос Le Soir о возможной смене клуба минувшим летом. — Я хочу сделать великие дела в Шарлеруа перед своим отъездом. Знаю, что должен подавать пример и становиться лидером в нынешнем составе».

А еще спартаковский новичок продемонстрировал, как он анализирует собственную игру: «Мне важно оставаться сосредоточенным на протяжении всего матча. Я должен научиться оставаться таким, что бы ни происходило на поле и даже когда все идет не так, как я хочу. Иногда я недостаточно сконцентрирован и в такой момент могу упустить возможности. Я должен исправить это, потому что у меня меньше шансов забить, если я думаю о чем-то другом».

Спустя несколько месяцев после того интервью понимаешь: Николсон знал, чего хочет, и добился своего. В том числе и в последнем туре бельгийского чемпионата, сделав хет-трик в игре с «Эупеном» и организовав первый гол классной передачей. Его не выбила из колеи даже крайне неприятная травма в противостоянии с «Брюгге», когда Шамар на некоторое время потерял сознание и позже перенес операцию после перелома скулы.

Неудивительно, что ямайские СМИ активно муссировали британскую тему, упоминая в числе претендентов на Николсона «Арсенал», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Рейнджерс».

«Шамар забил 10 голов, и он является одним из лучших игроков бельгийской лиги. Так что это нормально, что игрок, забивший 10 голов до января, вызывает интерес со стороны всех клубов», — говорил журналистам агент форварда Кевин Коуэн, избегая при этом конкретных ответов. «Спартак» в тот момент уже появился на горизонте, и это новый этап в карьере Николсона, который всегда ставит перед собой новые цели и, как правило, добивается их. В том числе в память о своем отце.