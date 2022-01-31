Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:30

«Иванов зашел в раздевалку и пихает Шалимову. Тренер стоит бледный, кепку опустил». Рыков — о гулянках, драках и самом странном тренере

Владимир Рыков рассказал о гулянках, драках и самом странном тренере
Данил Алешин
,  
Владислав Флегонтов
Владимир Рыков.
Фото ФК «Урал»
Игорь Шалимов и Григорий Иванов.
Фото ФК «Урал»
Арсен Адамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Рыков (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Давыдов.
Фото ФК «Динамо»
1/5
Интервью с экс-защитником «Динамо».

В середине января 34-летний защитник Владимир Рыков (экс-игрок «Динамо», «Торпедо» и «Мордовии») покинул «Урал» после расторжения контракта с клубом.

В интервью корреспондентам «СЭ» он рассказал о причинах этого решения, жесткости Иванова в раздевалке и самом безбашенном игроке в карьере.

«У Шалимова такая манера — не общаться с игроками. Ребята в соотношении 70 на 30 отвечали, что это странный человек»

— Вы покинули «Урал» из-за Шалимова?

— Все в совокупности. В первую очередь меня не устраивало, что я получал мало игрового времени. Во-вторых, я видел, что главному тренеру было неприятно иметь в команде человека, который прямо высказывал свое мнение.

— А конкретнее?

— Летом я заболел и потерял место в составе. После выздоровления Шалимов, ничего не сказав, просто стал убирать меня дальше от состава.

Владимир Рыков. Рыков покинул «Урал»

— Как Шалимов объяснял отсутствие у вас игровой практики?

— В стиле: ты заболел, сейчас играют другие ребята... Ладно бы «Урал» выигрывал — у меня не было бы вопросов. Но все было наоборот: команда шла без побед шесть или семь матчей. Да и как мы играли? Десять человек стоят сзади, не атакуем, никакой мысли в игре.

— Можно сделать вывод, что у Игоря Михайловича нет авторитета среди игроков?

— Могу сказать так: контакта нет точно. Может, у Шалимова такая манера — не общаться с игроками. Я спрашивал у ребят, которые работали с Игорем Михайловичем: что же это за тренер такой? И в процентном соотношении 70 на 30 мне отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме. Приехал без своего штаба еще. Сейчас, может, сработался с другими специалистами. Меня уже нет в команде.

— Это самый странный тренер в вашей карьере?

— Не очень понимаю, что значит «странный», но мне кажется, что за всю свою длинную карьеру я таких методов работы не встречал.

— Вспомните самый дикий пример в работе с Шалимовым, когда вы подумали, что за...

— Я отвечу в общем. Для Игоря Михайловича важно свое я. Я выигрываю, а вот игроки проигрывают! Мне это так показалось.

— Президент «Урала» Иванов — один из ярких людей в РПЛ. Игорь Калинин рассказывал нам, как Викторович хотел увезти его в лес в багажнике. Как у вас сложились с ним отношения?

— Наверное, у Игоря была особая репутация, хотя я этого не заметил. Он профессионал своего дела. Что касается Викторовича, то мы знаем, что он импульсивный человек. А то, что происходит в раздевалке... Это не тот уровень, который должен быть в РПЛ. Игроки уже привыкли к крикам. Ну, покричит Иванов 10 минут, поматерится. Да и проехали, как говорится.

— Иванов разносил Шалимова?

— Понятно, что любой президент клуба может разнести тренера. Такое бывало и в «Урале»: Иванов зашел в раздевалку и пихает Шалимову, а тот стоит бледный весь, кепку опустил и ничего ответить не может.

Мое мнение: если ты хочешь поговорить с тренером, то ты не должен это делать на глазах у игроков. Вызови его, к примеру, на следующий день. Или поговори там, где этого никто не увидит. А то получается так, что авторитет тренера падает.

Владимир Рыков. «В «Динамо» мне сказали, что в любой момент могу вернуться». Владимир Рыков — о тяжелом расставании с командой, помощи врачам, судьях и книгах

— Неужели Игорь Михайлович все это проглатывал?

— Я думаю, ситуация такая: перед подписанием контракта Викторович всем тренерам говорит, чтобы те не обращали внимания на его вспыльчивость. Это все обговорено еще на берегу. Раз соглашаются на такие условия, значит, готовы к таким перформансам.

— А в итоге-то Шалимов что-то отвечал?

— Ну, он говорил, что вот опять мне сейчас по шапке надают. Если проиграли, конечно.

Игорь Шалимов и Григорий Иванов. Фото ФК "Урал"
Игорь Шалимов и Григорий Иванов.
ФК «Урал»

«Когда Адамов приехал, то в него не верили. Говорили, что это «Урал-2»

— Недавно ваш бывший одноклубник по «Уралу» Адамов перешел в «Зенит». Как он вам?

— Хороший защитник. Мне нравится, как он играет с краю: очень цепкий, скоростной. Не могу сказать, что наверху хорошо играет, но это из-за роста. И на краю есть в чем прибавлять, та же последняя передача. А так... Арсен — молодец. Он сам себя сделал. Воспользовался своим шансом. А когда он только приехал, то в него не верили. Говорили, что это «Урал-2». Викторович же говорил — нет, нет, он еще воспользуется свои шансом. Так и получилось. Молодец!

— Шалимов говорил, что у Адамова получится вытеснить Ловрена.

— Я думаю, Арсен больше крайний защитник. Не центральный. Если «Зенит» будет играть в четыре, то это игрок края. Если с пятью защитниками, то он крайний правый. А Ловрен — это игрок центра обороны. Шалимов сравнил Деяна с Адамом. Но у них разная позиция, чтобы их сравнивать.

— Вопрос в компетенции Шалимова?

— Ну конечно. Зачем сравнивать центрального защитника с крайним?

— Заиграть в «Зените» не у всех получается...

— У Адамова все может получиться. Такой же, как Сутормин и Караваев. Я не вижу, что они на голову сильнее Адама. В обороне — точно. И раз с ним подписали долгосрочный контракт, значит, видят в нем перспективу. Я верю в Арсена.

— А у вас-то как дела? Где продолжите карьеру?

— В процессе. Скоро все будет ясно.

— Это команда РПЛ?

— Нет, с РПЛ сейчас тяжело. Всем подавай молодых Ван Дейков. Все перестроились на молодежь, пока из «вышки» не было звонков.

— Вы получали лицензию тренера. Нет мыслей перейти в тренерский цех?

— В дальнейшем я буду учиться. Это всегда полезно. Пока же хочу играть еще два-три года, как здоровье позволит. А после завершения карьеры подумаю, куда идти: на тренерскую или менеджерскую должность.

Арсен Адамов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Адамов.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Тренировка только заканчивается, а машины Давыдова след простыл. Все, уехал Сережа»

— У вас богатая спортивная карьера. Давайте чуть пройдемся по ней. Расскажите самую дикую историю из ФНЛ.

— Больше всего запомнились длительные перелеты: Хабаровск, Владивосток... Но в целом это вся инфраструктура, которую нужно улучшать. В том же Оренбурге говорят, что маленькие раздевалки. Но и в Европе не везде хорошие стадионы. Да, маленький стадион, но город должен видеть свою команду в РПЛ, если они заслужили.

А что касается конкретных примеров, то смотрите: отсутствие теплой воды в душевой может быть и в РПЛ. Все зависит от случая.

— Самый чокнутый иностранец, с которым довелось играть? Были такие, кто, например, все сливал в казино?

— А что далеко ходить? Возьмем наших футболистов. По-моему, вся Россия знает, что Володя Быстров проиграл в казино многое. Легионеры? Их много было, да, своеобразные, но в большинстве случаев такие же, как и мы.

— А вы дрались с партнерами по команде?

— Нет, ничего серьезного не было. Какие-то толчки — да. Но чтобы морду бить кулаками — нет. Зачем? Я мирный. Лучше объяснить словом, чем кулаками. А драться к чему? Это показатель слабого человека.

Владимир Рыков. Владимир Рыков: «Спартаку» забивал и со своей половины поля, и с чужой"

— А при вас были драки? Может, кого-то разнимали.

— Помню, Самба Соу с Сапетой подрались. Но это конкуренция. Они бились за место в составе. Кто победил — не помню. Мы успели их разнять, вроде ничья была.

— Вы сказали, что тот, кто дерется, — это слабый человек. Широков им является?

— Все зависит от ситуации. Ты же можешь защищать свою маму, девушку. Это одно. А в ситуации с Ромой, я думаю, он сам понял, что был неправ. А сказать, что Широков — слабый человек, не могу точно.

— Алиев в свое время рассказывал, что проиграл 100 тысяч долларов в казино. А какой ваш самый глупый поступок?

— Нет, такого не было. Я всегда осознанно распоряжался своими деньгами. Я могу в отпуске зайти в казино в Сочи. Но знаю меру. И ставки — это тоже не про меня.

Владимир Рыков (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Рыков (справа).
Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Куда вкладываете свой заработок?

— В недвижимость. Сначала купил квартиру в родном Новосибирске, а чуть позже — в Москве.

— Для сдачи в аренду?

— Купля-продажа: на этапе котлована квартиру взял, а когда достроилась — продал. Известная схема. Нужно правильно распоряжаться деньгами. Тот же Алиев сейчас, наверное, нестабилен в плане финансов. Вряд ли бы он тогда открывал свой YouTube-канал. А вложился бы в свое время в инвестиции — у него уже была бы своя подушка безопасности. Молодым футболистам это нужно объяснять. Но и много шарлатанов, нужно правильно выбирать людей.

— Как это было, например, с Ваней Саенко.

— Да, так же было и с Дмитрием Валерьевичем Хохловым. Но у каждого свои ошибки. Это жизнь.

— А у вас есть эта подушка безопасности?

— Да, небольшая, но есть. Могу спокойно чувствовать себя.

— Вернемся к футбольным историям. В России рассуждают так: раз ты спортсмен, то какой же тебе алкоголь? Давайте начистоту: часто приходили с бодуна на тренировку?

— Все зависит от ситуации. Если после игры выпить бокал вина или пива — это норма. Но в сезоне бывают матчи через каждые два дня. Это уже другое. Здесь нужно держать себя в форме.

— И все же. Приходилось тренироваться после тяжелой гулянки?

— Нет. Я себе такого не мог позволить. Я занимаюсь любимым делом. И приходить на нее пьяным... Нет, такого не должно быть.

— Вы так не делали. А ваши партнеры по команде?

— Конечно (смеется). Сразу вспоминаю Серегу Давыдова. Тренировка в «Динамо» только заканчивается. Все остаются дорабатывать: кто-то по воротам бьет, кто-то в зале. Идем в раздевалку, а Серегиной машины и след простыл, все, уехал Сережа. Три минуты не прошло, а он уже за забором. Потом из-за него сделали так: команда после тренировки должна быть час на базе.

— Темную Давыдову не устраивали из-за этого?

— Нет. Тот, кто занимался после тренировки, продолжал это делать. Скорее это было сделано для таких, как Давыдов. А так он добрый парень. Но у него свой характер, все мы разные.

И от Давыдова иногда стоял ароматнейший запашочек?

— Я не нюхал. Но было видно, что человек не выспался. Вяленький, так сказать.

Сергей Давыдов. Фото ФК «Динамо»
Сергей Давыдов.
ФК «Динамо»

«Мне кажется, если тебя зовут в Европу, то надо ехать. Сюда ты в любом случае сможешь вернуться»

— Никто не отрицает, что уровень российского футбола сильно упал. И все-таки: у нас есть ребята, которые могут прямо сейчас уехать в Европу, чтобы играть, а не просиживать на лавке?

— Мое мнение: Захарян, Мухин, Тюкавин. Если они должным образом продолжат работать, то у них все может получиться.

— Но велик соблазн перейти в «Зенит», где предложат больше, чем в Европе.

— А чем сейчас отличается «Динамо» от «Зенита»? Если уж ты едешь, то надо уезжать в Европу и покорять там вершины. Я не люблю вот эти разговоры: ему рано ехать. Мне кажется, если тебя зовут, то надо ехать. Сюда ты в любом случае сможешь вернуться. Наоборот: чем раньше ты уедешь в Европу, тем лучше.

— А у вас были предложения из Европы?

— В РПЛ я оказался поздно — в 23 года. И уже тяжело было в то время уехать. Да, как-то писали о вариантах в Европе, но до конкретики не доходило.

— Дима Торбинский уехал жить в Америку. У вас нет желания все бросить и уехать за границу?

— Уехать — нет. А побывать в разных странах — да. Я со многими поиграл: Люк Уилкшир зовет в Австралию, Жоаозиньо — в Бразилию. Мне очень интересно поездить, посмотреть, как люди живут. А чтобы уехать на ПМЖ за границу — такого нет. По крайней мере, на данном этапе жизни.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Владимир Рыков
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
2
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, трансферы, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Защитник «Генка» Куэста может заменить Жиго в «Спартаке»
Яровинский: «Деспотович вписал свое имя в историю «Рубина» и очень помог команде»
Азмун стал игроком «Байера», Алберто — в «Зените», «Ливерпуль» подписал Диаса
«Локомотив» сообщил об уходе Анджорина
«Рубин» мирно расстался с Деспотовичем. Серб отказался от 1,5 миллиона евро и едет в Тулу к Божовичу
Деспотович: «Конфликта со Слуцким не было. Доченьку назову Леонида»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» мирно расстался с Деспотовичем. Серб отказался от 1,5 миллиона евро и едет в Тулу к Божовичу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости