Интервью с экс-защитником «Динамо».

В середине января 34-летний защитник Владимир Рыков (экс-игрок «Динамо», «Торпедо» и «Мордовии») покинул «Урал» после расторжения контракта с клубом.

В интервью корреспондентам «СЭ» он рассказал о причинах этого решения, жесткости Иванова в раздевалке и самом безбашенном игроке в карьере.

«У Шалимова такая манера — не общаться с игроками. Ребята в соотношении 70 на 30 отвечали, что это странный человек»

— Вы покинули «Урал» из-за Шалимова?

— Все в совокупности. В первую очередь меня не устраивало, что я получал мало игрового времени. Во-вторых, я видел, что главному тренеру было неприятно иметь в команде человека, который прямо высказывал свое мнение.

— А конкретнее?

— Летом я заболел и потерял место в составе. После выздоровления Шалимов, ничего не сказав, просто стал убирать меня дальше от состава.

— Как Шалимов объяснял отсутствие у вас игровой практики?

— В стиле: ты заболел, сейчас играют другие ребята... Ладно бы «Урал» выигрывал — у меня не было бы вопросов. Но все было наоборот: команда шла без побед шесть или семь матчей. Да и как мы играли? Десять человек стоят сзади, не атакуем, никакой мысли в игре.

— Можно сделать вывод, что у Игоря Михайловича нет авторитета среди игроков?

— Могу сказать так: контакта нет точно. Может, у Шалимова такая манера — не общаться с игроками. Я спрашивал у ребят, которые работали с Игорем Михайловичем: что же это за тренер такой? И в процентном соотношении 70 на 30 мне отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме. Приехал без своего штаба еще. Сейчас, может, сработался с другими специалистами. Меня уже нет в команде.

— Это самый странный тренер в вашей карьере?

— Не очень понимаю, что значит «странный», но мне кажется, что за всю свою длинную карьеру я таких методов работы не встречал.

— Вспомните самый дикий пример в работе с Шалимовым, когда вы подумали, что за...

— Я отвечу в общем. Для Игоря Михайловича важно свое я. Я выигрываю, а вот игроки проигрывают! Мне это так показалось.

— Президент «Урала» Иванов — один из ярких людей в РПЛ. Игорь Калинин рассказывал нам, как Викторович хотел увезти его в лес в багажнике. Как у вас сложились с ним отношения?

— Наверное, у Игоря была особая репутация, хотя я этого не заметил. Он профессионал своего дела. Что касается Викторовича, то мы знаем, что он импульсивный человек. А то, что происходит в раздевалке... Это не тот уровень, который должен быть в РПЛ. Игроки уже привыкли к крикам. Ну, покричит Иванов 10 минут, поматерится. Да и проехали, как говорится.

— Иванов разносил Шалимова?

— Понятно, что любой президент клуба может разнести тренера. Такое бывало и в «Урале»: Иванов зашел в раздевалку и пихает Шалимову, а тот стоит бледный весь, кепку опустил и ничего ответить не может.

Мое мнение: если ты хочешь поговорить с тренером, то ты не должен это делать на глазах у игроков. Вызови его, к примеру, на следующий день. Или поговори там, где этого никто не увидит. А то получается так, что авторитет тренера падает.

— Неужели Игорь Михайлович все это проглатывал?

— Я думаю, ситуация такая: перед подписанием контракта Викторович всем тренерам говорит, чтобы те не обращали внимания на его вспыльчивость. Это все обговорено еще на берегу. Раз соглашаются на такие условия, значит, готовы к таким перформансам.

— А в итоге-то Шалимов что-то отвечал?

— Ну, он говорил, что вот опять мне сейчас по шапке надают. Если проиграли, конечно.

Игорь Шалимов и Григорий Иванов. ФК «Урал»

«Когда Адамов приехал, то в него не верили. Говорили, что это «Урал-2»

— Недавно ваш бывший одноклубник по «Уралу» Адамов перешел в «Зенит». Как он вам?

— Хороший защитник. Мне нравится, как он играет с краю: очень цепкий, скоростной. Не могу сказать, что наверху хорошо играет, но это из-за роста. И на краю есть в чем прибавлять, та же последняя передача. А так... Арсен — молодец. Он сам себя сделал. Воспользовался своим шансом. А когда он только приехал, то в него не верили. Говорили, что это «Урал-2». Викторович же говорил — нет, нет, он еще воспользуется свои шансом. Так и получилось. Молодец!

— Шалимов говорил, что у Адамова получится вытеснить Ловрена.

— Я думаю, Арсен больше крайний защитник. Не центральный. Если «Зенит» будет играть в четыре, то это игрок края. Если с пятью защитниками, то он крайний правый. А Ловрен — это игрок центра обороны. Шалимов сравнил Деяна с Адамом. Но у них разная позиция, чтобы их сравнивать.

— Вопрос в компетенции Шалимова?

— Ну конечно. Зачем сравнивать центрального защитника с крайним?

— Заиграть в «Зените» не у всех получается...

— У Адамова все может получиться. Такой же, как Сутормин и Караваев. Я не вижу, что они на голову сильнее Адама. В обороне — точно. И раз с ним подписали долгосрочный контракт, значит, видят в нем перспективу. Я верю в Арсена.

— А у вас-то как дела? Где продолжите карьеру?

— В процессе. Скоро все будет ясно.

— Это команда РПЛ?

— Нет, с РПЛ сейчас тяжело. Всем подавай молодых Ван Дейков. Все перестроились на молодежь, пока из «вышки» не было звонков.

— Вы получали лицензию тренера. Нет мыслей перейти в тренерский цех?

— В дальнейшем я буду учиться. Это всегда полезно. Пока же хочу играть еще два-три года, как здоровье позволит. А после завершения карьеры подумаю, куда идти: на тренерскую или менеджерскую должность.

Арсен Адамов. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Тренировка только заканчивается, а машины Давыдова след простыл. Все, уехал Сережа»

— У вас богатая спортивная карьера. Давайте чуть пройдемся по ней. Расскажите самую дикую историю из ФНЛ.

— Больше всего запомнились длительные перелеты: Хабаровск, Владивосток... Но в целом это вся инфраструктура, которую нужно улучшать. В том же Оренбурге говорят, что маленькие раздевалки. Но и в Европе не везде хорошие стадионы. Да, маленький стадион, но город должен видеть свою команду в РПЛ, если они заслужили.

А что касается конкретных примеров, то смотрите: отсутствие теплой воды в душевой может быть и в РПЛ. Все зависит от случая.

— Самый чокнутый иностранец, с которым довелось играть? Были такие, кто, например, все сливал в казино?

— А что далеко ходить? Возьмем наших футболистов. По-моему, вся Россия знает, что Володя Быстров проиграл в казино многое. Легионеры? Их много было, да, своеобразные, но в большинстве случаев такие же, как и мы.

— А вы дрались с партнерами по команде?

— Нет, ничего серьезного не было. Какие-то толчки — да. Но чтобы морду бить кулаками — нет. Зачем? Я мирный. Лучше объяснить словом, чем кулаками. А драться к чему? Это показатель слабого человека.

— А при вас были драки? Может, кого-то разнимали.

— Помню, Самба Соу с Сапетой подрались. Но это конкуренция. Они бились за место в составе. Кто победил — не помню. Мы успели их разнять, вроде ничья была.

— Вы сказали, что тот, кто дерется, — это слабый человек. Широков им является?

— Все зависит от ситуации. Ты же можешь защищать свою маму, девушку. Это одно. А в ситуации с Ромой, я думаю, он сам понял, что был неправ. А сказать, что Широков — слабый человек, не могу точно.

— Алиев в свое время рассказывал, что проиграл 100 тысяч долларов в казино. А какой ваш самый глупый поступок?

— Нет, такого не было. Я всегда осознанно распоряжался своими деньгами. Я могу в отпуске зайти в казино в Сочи. Но знаю меру. И ставки — это тоже не про меня.

Владимир Рыков (справа). Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Куда вкладываете свой заработок?

— В недвижимость. Сначала купил квартиру в родном Новосибирске, а чуть позже — в Москве.

— Для сдачи в аренду?

— Купля-продажа: на этапе котлована квартиру взял, а когда достроилась — продал. Известная схема. Нужно правильно распоряжаться деньгами. Тот же Алиев сейчас, наверное, нестабилен в плане финансов. Вряд ли бы он тогда открывал свой YouTube -канал. А вложился бы в свое время в инвестиции — у него уже была бы своя подушка безопасности. Молодым футболистам это нужно объяснять. Но и много шарлатанов, нужно правильно выбирать людей.

— Как это было, например, с Ваней Саенко.

— Да, так же было и с Дмитрием Валерьевичем Хохловым. Но у каждого свои ошибки. Это жизнь.

— А у вас есть эта подушка безопасности?

— Да, небольшая, но есть. Могу спокойно чувствовать себя.

— Вернемся к футбольным историям. В России рассуждают так: раз ты спортсмен, то какой же тебе алкоголь? Давайте начистоту: часто приходили с бодуна на тренировку?

— Все зависит от ситуации. Если после игры выпить бокал вина или пива — это норма. Но в сезоне бывают матчи через каждые два дня. Это уже другое. Здесь нужно держать себя в форме.

— И все же. Приходилось тренироваться после тяжелой гулянки?

— Нет. Я себе такого не мог позволить. Я занимаюсь любимым делом. И приходить на нее пьяным... Нет, такого не должно быть.

— Вы так не делали. А ваши партнеры по команде?

— Конечно (смеется). Сразу вспоминаю Серегу Давыдова. Тренировка в «Динамо» только заканчивается. Все остаются дорабатывать: кто-то по воротам бьет, кто-то в зале. Идем в раздевалку, а Серегиной машины и след простыл, все, уехал Сережа. Три минуты не прошло, а он уже за забором. Потом из-за него сделали так: команда после тренировки должна быть час на базе.

— Темную Давыдову не устраивали из-за этого?

— Нет. Тот, кто занимался после тренировки, продолжал это делать. Скорее это было сделано для таких, как Давыдов. А так он добрый парень. Но у него свой характер, все мы разные.

— И от Давыдова иногда стоял ароматнейший запашочек?

— Я не нюхал. Но было видно, что человек не выспался. Вяленький, так сказать.

Сергей Давыдов. ФК «Динамо»

«Мне кажется, если тебя зовут в Европу, то надо ехать. Сюда ты в любом случае сможешь вернуться»

— Никто не отрицает, что уровень российского футбола сильно упал. И все-таки: у нас есть ребята, которые могут прямо сейчас уехать в Европу, чтобы играть, а не просиживать на лавке?

— Мое мнение: Захарян, Мухин, Тюкавин. Если они должным образом продолжат работать, то у них все может получиться.

— Но велик соблазн перейти в «Зенит», где предложат больше, чем в Европе.

— А чем сейчас отличается «Динамо» от «Зенита»? Если уж ты едешь, то надо уезжать в Европу и покорять там вершины. Я не люблю вот эти разговоры: ему рано ехать. Мне кажется, если тебя зовут, то надо ехать. Сюда ты в любом случае сможешь вернуться. Наоборот: чем раньше ты уедешь в Европу, тем лучше.

— А у вас были предложения из Европы?

— В РПЛ я оказался поздно — в 23 года. И уже тяжело было в то время уехать. Да, как-то писали о вариантах в Европе, но до конкретики не доходило.

— Дима Торбинский уехал жить в Америку. У вас нет желания все бросить и уехать за границу?