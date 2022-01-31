«Иванов зашел в раздевалку и пихает Шалимову. Тренер стоит бледный, кепку опустил». Рыков — о гулянках, драках и самом странном тренере
В середине января 34-летний защитник Владимир Рыков (экс-игрок «Динамо», «Торпедо» и «Мордовии») покинул «Урал» после расторжения контракта с клубом.
В интервью корреспондентам «СЭ» он рассказал о причинах этого решения, жесткости Иванова в раздевалке и самом безбашенном игроке в карьере.
«У Шалимова такая манера — не общаться с игроками. Ребята в соотношении 70 на 30 отвечали, что это странный человек»
— Вы покинули «Урал» из-за Шалимова?
— Все в совокупности. В первую очередь меня не устраивало, что я получал мало игрового времени. Во-вторых, я видел, что главному тренеру было неприятно иметь в команде человека, который прямо высказывал свое мнение.
— А конкретнее?
— Летом я заболел и потерял место в составе. После выздоровления Шалимов, ничего не сказав, просто стал убирать меня дальше от состава.
— Как Шалимов объяснял отсутствие у вас игровой практики?
— В стиле: ты заболел, сейчас играют другие ребята... Ладно бы «Урал» выигрывал — у меня не было бы вопросов. Но все было наоборот: команда шла без побед шесть или семь матчей. Да и как мы играли? Десять человек стоят сзади, не атакуем, никакой мысли в игре.
— Можно сделать вывод, что у Игоря Михайловича нет авторитета среди игроков?
— Могу сказать так: контакта нет точно. Может, у Шалимова такая манера — не общаться с игроками. Я спрашивал у ребят, которые работали с Игорем Михайловичем: что же это за тренер такой? И в процентном соотношении 70 на 30 мне отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме. Приехал без своего штаба еще. Сейчас, может, сработался с другими специалистами. Меня уже нет в команде.
— Это самый странный тренер в вашей карьере?
— Не очень понимаю, что значит «странный», но мне кажется, что за всю свою длинную карьеру я таких методов работы не встречал.
— Вспомните самый дикий пример в работе с Шалимовым, когда вы подумали, что за...
— Я отвечу в общем. Для Игоря Михайловича важно свое я. Я выигрываю, а вот игроки проигрывают! Мне это так показалось.
— Президент «Урала» Иванов — один из ярких людей в РПЛ. Игорь Калинин рассказывал нам, как Викторович хотел увезти его в лес в багажнике. Как у вас сложились с ним отношения?
— Наверное, у Игоря была особая репутация, хотя я этого не заметил. Он профессионал своего дела. Что касается Викторовича, то мы знаем, что он импульсивный человек. А то, что происходит в раздевалке... Это не тот уровень, который должен быть в РПЛ. Игроки уже привыкли к крикам. Ну, покричит Иванов 10 минут, поматерится. Да и проехали, как говорится.
— Иванов разносил Шалимова?
— Понятно, что любой президент клуба может разнести тренера. Такое бывало и в «Урале»: Иванов зашел в раздевалку и пихает Шалимову, а тот стоит бледный весь, кепку опустил и ничего ответить не может.
Мое мнение: если ты хочешь поговорить с тренером, то ты не должен это делать на глазах у игроков. Вызови его, к примеру, на следующий день. Или поговори там, где этого никто не увидит. А то получается так, что авторитет тренера падает.
— Неужели Игорь Михайлович все это проглатывал?
— Я думаю, ситуация такая: перед подписанием контракта Викторович всем тренерам говорит, чтобы те не обращали внимания на его вспыльчивость. Это все обговорено еще на берегу. Раз соглашаются на такие условия, значит, готовы к таким перформансам.
— А в итоге-то Шалимов что-то отвечал?
— Ну, он говорил, что вот опять мне сейчас по шапке надают. Если проиграли, конечно.
«Когда Адамов приехал, то в него не верили. Говорили, что это «Урал-2»
— Недавно ваш бывший одноклубник по «Уралу» Адамов перешел в «Зенит». Как он вам?
— Хороший защитник. Мне нравится, как он играет с краю: очень цепкий, скоростной. Не могу сказать, что наверху хорошо играет, но это из-за роста. И на краю есть в чем прибавлять, та же последняя передача. А так... Арсен — молодец. Он сам себя сделал. Воспользовался своим шансом. А когда он только приехал, то в него не верили. Говорили, что это «Урал-2». Викторович же говорил — нет, нет, он еще воспользуется свои шансом. Так и получилось. Молодец!
— Шалимов говорил, что у Адамова получится вытеснить Ловрена.
— Я думаю, Арсен больше крайний защитник. Не центральный. Если «Зенит» будет играть в четыре, то это игрок края. Если с пятью защитниками, то он крайний правый. А Ловрен — это игрок центра обороны. Шалимов сравнил Деяна с Адамом. Но у них разная позиция, чтобы их сравнивать.
— Вопрос в компетенции Шалимова?
— Ну конечно. Зачем сравнивать центрального защитника с крайним?
— Заиграть в «Зените» не у всех получается...
— У Адамова все может получиться. Такой же, как Сутормин и Караваев. Я не вижу, что они на голову сильнее Адама. В обороне — точно. И раз с ним подписали долгосрочный контракт, значит, видят в нем перспективу. Я верю в Арсена.
— А у вас-то как дела? Где продолжите карьеру?
— В процессе. Скоро все будет ясно.
— Это команда РПЛ?
— Нет, с РПЛ сейчас тяжело. Всем подавай молодых Ван Дейков. Все перестроились на молодежь, пока из «вышки» не было звонков.
— Вы получали лицензию тренера. Нет мыслей перейти в тренерский цех?
— В дальнейшем я буду учиться. Это всегда полезно. Пока же хочу играть еще два-три года, как здоровье позволит. А после завершения карьеры подумаю, куда идти: на тренерскую или менеджерскую должность.
«Тренировка только заканчивается, а машины Давыдова след простыл. Все, уехал Сережа»
— У вас богатая спортивная карьера. Давайте чуть пройдемся по ней. Расскажите самую дикую историю из ФНЛ.
— Больше всего запомнились длительные перелеты: Хабаровск, Владивосток... Но в целом это вся инфраструктура, которую нужно улучшать. В том же Оренбурге говорят, что маленькие раздевалки. Но и в Европе не везде хорошие стадионы. Да, маленький стадион, но город должен видеть свою команду в РПЛ, если они заслужили.
А что касается конкретных примеров, то смотрите: отсутствие теплой воды в душевой может быть и в РПЛ. Все зависит от случая.
— Самый чокнутый иностранец, с которым довелось играть? Были такие, кто, например, все сливал в казино?
— А что далеко ходить? Возьмем наших футболистов. По-моему, вся Россия знает, что Володя Быстров проиграл в казино многое. Легионеры? Их много было, да, своеобразные, но в большинстве случаев такие же, как и мы.
— А вы дрались с партнерами по команде?
— Нет, ничего серьезного не было. Какие-то толчки — да. Но чтобы морду бить кулаками — нет. Зачем? Я мирный. Лучше объяснить словом, чем кулаками. А драться к чему? Это показатель слабого человека.
— А при вас были драки? Может, кого-то разнимали.
— Помню, Самба Соу с Сапетой подрались. Но это конкуренция. Они бились за место в составе. Кто победил — не помню. Мы успели их разнять, вроде ничья была.
— Вы сказали, что тот, кто дерется, — это слабый человек. Широков им является?
— Все зависит от ситуации. Ты же можешь защищать свою маму, девушку. Это одно. А в ситуации с Ромой, я думаю, он сам понял, что был неправ. А сказать, что Широков — слабый человек, не могу точно.
— Алиев в свое время рассказывал, что проиграл 100 тысяч долларов в казино. А какой ваш самый глупый поступок?
— Нет, такого не было. Я всегда осознанно распоряжался своими деньгами. Я могу в отпуске зайти в казино в Сочи. Но знаю меру. И ставки — это тоже не про меня.
— Куда вкладываете свой заработок?
— В недвижимость. Сначала купил квартиру в родном Новосибирске, а чуть позже — в Москве.
— Для сдачи в аренду?
— Купля-продажа: на этапе котлована квартиру взял, а когда достроилась — продал. Известная схема. Нужно правильно распоряжаться деньгами. Тот же Алиев сейчас, наверное, нестабилен в плане финансов. Вряд ли бы он тогда открывал свой YouTube-канал. А вложился бы в свое время в инвестиции — у него уже была бы своя подушка безопасности. Молодым футболистам это нужно объяснять. Но и много шарлатанов, нужно правильно выбирать людей.
— Как это было, например, с Ваней Саенко.
— Да, так же было и с Дмитрием Валерьевичем Хохловым. Но у каждого свои ошибки. Это жизнь.
— А у вас есть эта подушка безопасности?
— Да, небольшая, но есть. Могу спокойно чувствовать себя.
— Вернемся к футбольным историям. В России рассуждают так: раз ты спортсмен, то какой же тебе алкоголь? Давайте начистоту: часто приходили с бодуна на тренировку?
— Все зависит от ситуации. Если после игры выпить бокал вина или пива — это норма. Но в сезоне бывают матчи через каждые два дня. Это уже другое. Здесь нужно держать себя в форме.
— И все же. Приходилось тренироваться после тяжелой гулянки?
— Нет. Я себе такого не мог позволить. Я занимаюсь любимым делом. И приходить на нее пьяным... Нет, такого не должно быть.
— Вы так не делали. А ваши партнеры по команде?
— Конечно (смеется). Сразу вспоминаю Серегу Давыдова. Тренировка в «Динамо» только заканчивается. Все остаются дорабатывать: кто-то по воротам бьет, кто-то в зале. Идем в раздевалку, а Серегиной машины и след простыл, все, уехал Сережа. Три минуты не прошло, а он уже за забором. Потом из-за него сделали так: команда после тренировки должна быть час на базе.
— Темную Давыдову не устраивали из-за этого?
— Нет. Тот, кто занимался после тренировки, продолжал это делать. Скорее это было сделано для таких, как Давыдов. А так он добрый парень. Но у него свой характер, все мы разные.
— И от Давыдова иногда стоял ароматнейший запашочек?
— Я не нюхал. Но было видно, что человек не выспался. Вяленький, так сказать.
«Мне кажется, если тебя зовут в Европу, то надо ехать. Сюда ты в любом случае сможешь вернуться»
— Никто не отрицает, что уровень российского футбола сильно упал. И все-таки: у нас есть ребята, которые могут прямо сейчас уехать в Европу, чтобы играть, а не просиживать на лавке?
— Мое мнение: Захарян, Мухин, Тюкавин. Если они должным образом продолжат работать, то у них все может получиться.
— Но велик соблазн перейти в «Зенит», где предложат больше, чем в Европе.
— А чем сейчас отличается «Динамо» от «Зенита»? Если уж ты едешь, то надо уезжать в Европу и покорять там вершины. Я не люблю вот эти разговоры: ему рано ехать. Мне кажется, если тебя зовут, то надо ехать. Сюда ты в любом случае сможешь вернуться. Наоборот: чем раньше ты уедешь в Европу, тем лучше.
— А у вас были предложения из Европы?
— В РПЛ я оказался поздно — в 23 года. И уже тяжело было в то время уехать. Да, как-то писали о вариантах в Европе, но до конкретики не доходило.
— Дима Торбинский уехал жить в Америку. У вас нет желания все бросить и уехать за границу?
— Уехать — нет. А побывать в разных странах — да. Я со многими поиграл: Люк Уилкшир зовет в Австралию, Жоаозиньо — в Бразилию. Мне очень интересно поездить, посмотреть, как люди живут. А чтобы уехать на ПМЖ за границу — такого нет. По крайней мере, на данном этапе жизни.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7