Везение и Ларссон толкают «Спартак» в Лигу чемпионов. Выходить туда надо, но с таким футболом там делать нечего

Игорь Рабинер — о победе «Спартака» над «Химками», которая приблизила красно-белых к выходу в Лигу чемпионов.

Послематчевая церемония с Доменико Тедеско («Мы говорим не «прощай», а «до свидания!») была намного красивее, ярче и убедительнее, чем игра «Спартака» с «Химками». Красно-белым невероятно повезло с этой победой, которой они по игре не заслуживали.

Между пенальти, который Безбородовым назначен правильно, но оказался делом случая, и голом Ларссона «Спартак» в большинстве не создал ни одного момента. И вообще, казалось, не понимал, что нужно делать на поле. Более того, я не зря схватился за голову, увидев, что на замену выходит Хендрикс, — его обрез и пас Мирзова на Конате едва не превратили ничью в поражение, то есть приемлемый для «Спартака» результат в катастрофу. Трансфер середняка Хендрикса со скамейки ПСВ по принципу «подберем отстой, потому что он дешевый» бесил меня с самого начала, а сейчас он имел все шансы отобрать у команды место в Лиге чемпионов. С него — серьезная простава Максименко.

Это был сложнейший матч для судьи Безбородова, но во всех ключевых ситуациях он принял абсолютно правильные решения. Рука у Идову (который еще имел наглость обвинять судью в предвзятости):

1) Была после собственной игры в мяч и отскока от своей части тела, что по нынешним рекомендациям не есть фол.

2) Не произошла непосредственно перед голом, когда фиксируется автоматически.

Потом была красная Глушенкову. Тут вопросов быть не может — намеренный удар шипами по яйцам Айртону после жесткого единоборства мог трактоваться только так.

3) Пенальти — стопроцентный. Локоть у Данилкина был выставлен и увеличивал площадь тела, мяч в него попал от ноги Ларссона.

Вопрос только в том, не нужно ли было показывать вторую желтую Данилкину, — это опять к заявлению Идову. К «Химкам», напротив, отнеслись лояльно! Безбородов то ли рассудил, что Ларссон простреливал, а не бил (тогда это не карточка), то ли просто не стал добивать «Химки» и в не стопроцентной ситуации оставлять их вдевятером.

Все желтые карточки были абсолютно по делу. «Химки» вышли на поле как голодные тигры, что я оцениваю только положительно. Кто сказал, что перед «Спартаком» должны были расстилать красную ковровую дорожку только потому, что ему победа с турнирной точки зрения была жизненно нужна, а «Химкам» — нет? Команды и игроки должны биться не поэтому, а всегда и при любых обстоятельствах.

Мирзов весь матч играл здорово, и когда во многом благодаря ему (и Идову) Глушенков с рикошетом открыл счет, а потом «Химки» создали еще несколько моментов, запахло «Уфой». «Спартак» в оборонительных действиях был кошмарен. И сильно подозреваю, что если бы не срыв Глушенкова, «Уфа"-2 в итоге и была бы.

Но надо отдать должное и Тедеско, прямо в перерыве сделавшему две верные замены — и совершенно не попавшего в игру Понсе, и висевшего на карточке (опять же благодаря Мирзову) Кутепова, сделавшего несколько грубых ошибок, надо было убирать. Промес, хоть и не в форме, прострелил на пенальти и нанес пару приличных ударов.

Тем не менее «Химки» весь второй тайм играли очень правильно, в целом контролировали ситуацию и поражения не заслуживали. Но классный пас Соболева, ложный замах и удар Ларссона в самой концовке подарили «Спартаку» вымученную победу. Швед становится настоящим клатчером, прекрасно забив три подряд решающих мяча.

Теперь для попадания в ЛЧ «Спартаку» достаточно сыграть вничью в Грозном, но с таким футболом и в этом уверенности нет. А в самой ЛЧ «Спартаку» с ним и вовсе нечего делать. Но об этом настанет время думать позже, уже с новым тренером, а пока туда надо по-любому выходить. И говорить спасибо Тедеско, при котором команда на этом месте так или иначе оказалась.