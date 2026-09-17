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Ростов — Динамо: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 9-го тура РПЛ 17 сентября 2026

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Сегодня, 08:45

«Ростов» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 9-го тура.

Новое Ранее
9:10

Кто не сыграет в матче «Ростов» — «Динамо»

У «Ростова» восстановился и уже тренируется в общей группе Мелехин. Есть вопросы по состоянию Миронова, он может быть не готов к игре. Также в общей группе занимается Хлусевич. А вот Игнатов, Чистяков и Жбанов пока травмированы. Плюс из-за перебора карточек не сыграет Кучаев.

В составе «Динамо» потерь нет. Более того, пропустивший прошлый матч после удаления в игре со «Спартаком» Тюкавин вернется в строй.

9:05

«Ростов» — «Динамо»: личные встречи

«Ростов» и «Динамо» сыграли друг с другом 67 матчей. «Динамо» выиграло в 29 встречах, «Ростов» — в 17. Еще 21 матч завершился вничью.

9:00

Турнирное положение команд

«Динамо» в 8 стартовых турах набрало 16 очков и занимает третье место. В четырех последних турах динамовцы одержали 4 победы. У «Ростова» пока 8 очков и 12-е место в турнирной таблице. Ростовчане за последние полтора месяца обыграли только «Факел» (3:1), а в остальных матчах они либо играли вничью, либо уступали.

8:55

Где смотреть трансляцию матча «Ростов» — «Динамо»

Игру «Ростов» — «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал Матч. Начало трансляции — в 18.15. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

8:50

Дата, место и время начала матча «Ростов» — «Динамо»

Матч «Ростов» — «Динамо» состоится в четверг, 17 сентября, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало игры — в 18.30.

8:45

В четверг, 17 сентября, «Ростов» дома сыграет с «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо

8:45

В четверг, 17 сентября, в 9 туре РПЛ «Ростов» дома сыграет против «Динамо». Матч пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Динамо» после 8 туров занимает третье место в турнирной таблице, имея 16 очков. «Ростов» с 8 очками находится на 12-й позиции. У бело-голубых серия из четырех побед подряд, а ростовчане за этот же период выиграли только один раз, а в остальных матчах проиграли.

Предстоящая встреча станет 68-й для обеих команд друг с другом. В истории противостояний на счету «Динамо» 29 побед, «Ростов» выигрывал 17 раз. Еще 21 матч завершился вничью.

Встречу обслужит арбитр Андрей Прокопов, а на VAR будут работать Владимир Москалёв и Евгений Буланов. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Ростов» — «Динамо» в текстовой трансляции. Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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