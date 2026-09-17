«Ростов» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В четверг, 17 сентября, в 9 туре РПЛ «Ростов» дома сыграет против «Динамо». Матч пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Динамо» после 8 туров занимает третье место в турнирной таблице, имея 16 очков. «Ростов» с 8 очками находится на 12-й позиции. У бело-голубых серия из четырех побед подряд, а ростовчане за этот же период выиграли только один раз, а в остальных матчах проиграли.

Предстоящая встреча станет 68-й для обеих команд друг с другом. В истории противостояний на счету «Динамо» 29 побед, «Ростов» выигрывал 17 раз. Еще 21 матч завершился вничью.