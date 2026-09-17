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Сегодня, 08:45
«Ростов» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 9-го тура.
Кто не сыграет в матче «Ростов» — «Динамо»
У «Ростова» восстановился и уже тренируется в общей группе Мелехин. Есть вопросы по состоянию Миронова, он может быть не готов к игре. Также в общей группе занимается Хлусевич. А вот Игнатов, Чистяков и Жбанов пока травмированы. Плюс из-за перебора карточек не сыграет Кучаев.
В составе «Динамо» потерь нет. Более того, пропустивший прошлый матч после удаления в игре со «Спартаком» Тюкавин вернется в строй.
«Ростов» — «Динамо»: личные встречи
«Ростов» и «Динамо» сыграли друг с другом 67 матчей. «Динамо» выиграло в 29 встречах, «Ростов» — в 17. Еще 21 матч завершился вничью.
Турнирное положение команд
«Динамо» в 8 стартовых турах набрало 16 очков и занимает третье место. В четырех последних турах динамовцы одержали 4 победы. У «Ростова» пока 8 очков и 12-е место в турнирной таблице. Ростовчане за последние полтора месяца обыграли только «Факел» (3:1), а в остальных матчах они либо играли вничью, либо уступали.
Где смотреть трансляцию матча «Ростов» — «Динамо»
Игру «Ростов» — «Динамо» в прямом эфире покажет телеканал Матч. Начало трансляции — в 18.15. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча «Ростов» — «Динамо»
Матч «Ростов» — «Динамо» состоится в четверг, 17 сентября, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало игры — в 18.30.
В четверг, 17 сентября, в 9 туре РПЛ «Ростов» дома сыграет против «Динамо». Матч пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 18.30 по московскому времени.
«Динамо» после 8 туров занимает третье место в турнирной таблице, имея 16 очков. «Ростов» с 8 очками находится на 12-й позиции. У бело-голубых серия из четырех побед подряд, а ростовчане за этот же период выиграли только один раз, а в остальных матчах проиграли.
Предстоящая встреча станет 68-й для обеих команд друг с другом. В истории противостояний на счету «Динамо» 29 побед, «Ростов» выигрывал 17 раз. Еще 21 матч завершился вничью.
Встречу обслужит арбитр Андрей Прокопов, а на VAR будут работать Владимир Москалёв и Евгений Буланов. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Ростов» — «Динамо» в текстовой трансляции. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0