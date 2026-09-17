Президент РПЛ Алаев о срыве трансфера Олейникова в «Рубин»: «Некрасивый поступок, но это его право»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о срыве перехода полузащитника Ивана Олейникова в «Рубин» из «Крыльев Советов».

В сентябре 28-летний футболист прилетел в Казань, посетил базу «Рубина» и должен был подписать контракт с клубом после прохождения медицинского обследования. Олейников покинул Казань и перешел в ЦСКА.

«К этой ситуации я отношусь абсолютно спокойно. Я вам приведу пример, может быть, он не очень хороший. Но может быть такое, что жених и невеста в ЗАГСе, взял жених и передумал, а уже кольца принесли. Красивый поступок? Некрасивый. Но это его право. Давать моральную оценку мне бы не хотелось. Значит, они договорились. Значит, он передумал. Если была бы ситуация, что он подписал контракт, его бы начали оспаривать, проверять подписи — для меня было бы за гранью. Некрасивая ситуация, эмоциональная, но я не знаю, что побудило футболиста передумать. Выложили фото, не подписав контракт? Это вопрос к определенным департаментам клуба, если такая несостыковка», — приводит слова Алаева ТАСС.

Олейников дебютировал за армейский клуб после возвращения 12 сентября в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1). Впервые футболист оказался в ЦСКА в 7 лет: он прошел все возрастные группы академии и молодежку, а в сезоне-2017/18 дебютировал за основу, после чего покинул команду.

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