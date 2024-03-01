Журналист De Telegraaf: «Не исключено, что Промес будет выслан из ОАЭ в Нидерланды и больше никогда не вернется в Россию»

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал задержание нападающего «Спартака» Квинси Промеса на погранконтроле в аэропорту Дубая.

«Конечно, это возможно, и не исключено, что Промес будет выслан из ОАЭ в Нидерланды и больше никогда не вернется в Россию. Но пока что подтверждения этому нет. Было ли ошибкой лететь на сборы со «Спартаком»? На тот момент Промесу еще не был вынесен приговор. Возможно, для него самого это стало неожиданностью», — приводит «РБ Спорт» слова Каптейнса.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.