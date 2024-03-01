Тарханов: «Если судьи будут делать по ходу матча два-три объявления, это не страшно, если десять, уже перебор»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал информацию о том, что судьи будут объявлять свои решения по спорным эпизодам после вмешательства ВАР во время матчей РПЛ.

«В хоккее же существует такая практика. Там судьи сразу объявляют о своих решениях. Даже если есть удаление, называют причину — за что. Главное, чтобы слишком часто это не происходило в футболе. Потому что у нас чуть что — бегут к монитору, используют ВАР. На Западе нет такого. Вот я смотрю зарубежный футбол. Так редко прибегают к видеоповторам, только в самых крайних случаях.

Там главные судьи берут ответственность на себя. Если только что-то не разглядели, их зовут, они бегут, смотрят. А так судьи больше управляют игрой. Поэтому не надо лишний раз дергать игроков, останавливать игру — так теряется ритм. Это же не хоккей, где чистое время. Там арбитры могут совещаться по поводу какого-то момента, объявлять свои решения. В хоккее игра разбивается на паузы. В футболе такого нет, там часы тикают все время, и нужно тратить время на игру. Поэтому, если судьи будут делать по ходу матча два-три объявления, это не страшно, если десять, уже перебор», — цитирует «РБ Спорт» Тараханова.

26 февраля стало известно, что судьи матчей РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Арбитров можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции.