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1 марта, 02:25

Тарханов: «Если судьи будут делать по ходу матча два-три объявления, это не страшно, если десять, уже перебор»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал информацию о том, что судьи будут объявлять свои решения по спорным эпизодам после вмешательства ВАР во время матчей РПЛ.

«В хоккее же существует такая практика. Там судьи сразу объявляют о своих решениях. Даже если есть удаление, называют причину — за что. Главное, чтобы слишком часто это не происходило в футболе. Потому что у нас чуть что — бегут к монитору, используют ВАР. На Западе нет такого. Вот я смотрю зарубежный футбол. Так редко прибегают к видеоповторам, только в самых крайних случаях.

Там главные судьи берут ответственность на себя. Если только что-то не разглядели, их зовут, они бегут, смотрят. А так судьи больше управляют игрой. Поэтому не надо лишний раз дергать игроков, останавливать игру — так теряется ритм. Это же не хоккей, где чистое время. Там арбитры могут совещаться по поводу какого-то момента, объявлять свои решения. В хоккее игра разбивается на паузы. В футболе такого нет, там часы тикают все время, и нужно тратить время на игру. Поэтому, если судьи будут делать по ходу матча два-три объявления, это не страшно, если десять, уже перебор», — цитирует «РБ Спорт» Тараханова.

26 февраля стало известно, что судьи матчей РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Арбитров можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции.

 
ВАР. Судьи РПЛ и Кубка России будут объявлять свои решения после вмешательства ВАР
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-u-nas-slishkom-chasto-ispol-zuyut-var/
Футбол
Александр Тарханов
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 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
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 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
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 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
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Кр. Советов – ЦСКА
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