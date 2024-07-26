Гладилин — об игре «Спартака»: «Нужно дать Станковичу время, в ближайшее врем он должен поставить игру»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии для «СЭ» объяснил, когда главный тренер красно-белых Деян Станкович наладит игру столичного клуба.

«Пришел новый тренер, он ищет варианты игры. В команде примерно 20 с лишним футболистов и они приблизительно одного уровня. Нет игроков, как Промес, которые играли 100 процентов в основном составе. Нужно время, чтобы Станкович определился. Сейчас приобрели новых футболистов. Если их взяли, то нужно привести их в полный порядок, чтобы они давали результат. Думаю, что с такой селекцией тренер должен поставить игру команды за ближайшие 1-2 месяца», — сказал Гладилин.

Следующий матч «Спартак» сыграет против «Химок». Встреча пройдет 28 июля 2024 года на стадионе Арена Химки (Химки, Россия). Начало — в 15.00 по московскому времени.

Александр Абустин