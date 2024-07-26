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Гладилин — об игре «Спартака»: «Нужно дать Станковичу время, в ближайшее врем он должен поставить игру»

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии для «СЭ» объяснил, когда главный тренер красно-белых Деян Станкович наладит игру столичного клуба.

«Пришел новый тренер, он ищет варианты игры. В команде примерно 20 с лишним футболистов и они приблизительно одного уровня. Нет игроков, как Промес, которые играли 100 процентов в основном составе. Нужно время, чтобы Станкович определился. Сейчас приобрели новых футболистов. Если их взяли, то нужно привести их в полный порядок, чтобы они давали результат. Думаю, что с такой селекцией тренер должен поставить игру команды за ближайшие 1-2 месяца», — сказал Гладилин.

Следующий матч «Спартак» сыграет против «Химок». Встреча пройдет 28 июля 2024 года на стадионе Арена Химки (Химки, Россия). Начало — в 15.00 по московскому времени.

Александр Абустин

Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
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14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Кр. Советов – Ростов
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Рубин – Зенит
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