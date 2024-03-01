Рианчо: «Сложно поверить в то, что происходит с Промесом»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал задержание нападающего красно-белых Квинси Промеса на погранконтроле в аэропорту Дубая.

«Промеса задержали в ОАЭ? Сложно поверить в то, что происходит с Квинси. Зачем он вступил на эту тропу? Теперь под вопросом не его дальнейшая игра за «Спартак», а его свобода. Жить надо по закону! Это должны усвоить все люди», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.