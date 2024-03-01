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1 марта, 03:27

Рианчо: «Сложно поверить в то, что происходит с Промесом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал задержание нападающего красно-белых Квинси Промеса на погранконтроле в аэропорту Дубая.

«Промеса задержали в ОАЭ? Сложно поверить в то, что происходит с Квинси. Зачем он вступил на эту тропу? Теперь под вопросом не его дальнейшая игра за «Спартак», а его свобода. Жить надо по закону! Это должны усвоить все люди», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-slozhno-poverit-v-to-chto-proishodit-s-promesom/
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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