Источник сообщает, что ЦСКА продал Васина в «Кайрат»

Защитник ЦСКА Виктор Васин перешел в «Кайрат», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, армейцы приняли решение продать 33-летнего россиянина, так как в команде достаточно центральных защитников. Также красно-синие хотели разгрузить платежную ведомость.

Контракт защитника с казахстанским клубом рассчитан на один год с возможность продления еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Васин провел шесть матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.