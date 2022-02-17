Источник сообщает, что ЦСКА продал Васина в «Кайрат»
Защитник ЦСКА Васин перешел в казахстанский «Кайрат»
Защитник ЦСКА Виктор Васин перешел в «Кайрат», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По информации источника, армейцы приняли решение продать 33-летнего россиянина, так как в команде достаточно центральных защитников. Также красно-синие хотели разгрузить платежную ведомость.
Контракт защитника с казахстанским клубом рассчитан на один год с возможность продления еще на один сезон.
В нынешнем сезоне Васин провел шесть матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.
Источник: https://t.me/karpinside/18075
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|26.02
|14:00
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Н. Новгород – Урал
|- : -
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|14:00
|
Химки – Динамо
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|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
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|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
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|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
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|28.02
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