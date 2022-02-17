Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

17 февраля, 23:59

Источник сообщает, что ЦСКА продал Васина в «Кайрат»

Защитник ЦСКА Васин перешел в казахстанский «Кайрат»
Карен Саркисян
Корреспондент
Виктор Васин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник ЦСКА Виктор Васин перешел в «Кайрат», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, армейцы приняли решение продать 33-летнего россиянина, так как в команде достаточно центральных защитников. Также красно-синие хотели разгрузить платежную ведомость.

Контракт защитника с казахстанским клубом рассчитан на один год с возможность продления еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Васин провел шесть матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

Источник: https://t.me/karpinside/18075
Виктор Васин
Футбол
РПЛ
ФК Кайрат
ФК ЦСКА (Москва)
1
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Слишком много слез и мало поцелуев: почему победа Анны Щербаковой – лучшее, что могло произойти в Пекине-2022
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Семак оценил игру Дзюбы в первом матче с «Бетисом»
Семак — об игре Ракицкого: «Вариантов практически не было. Его плюсы и минусы мы прекрасно знаем»
Малком: «Уверен, что «Зенит» можем победить «Бетис» в Севилье»
Семак — о поражении «Бетису»: «Игра в обороне помешала добиться победы»
«Очень сложно с таким количеством ошибок в обороне выиграть матч». Игонин — о поражении «Зенита»
Зарема отреагировала на слова Газизова о желании подписать Кокорина: «Пусть еще массажиста возьмут и про расписку за незабитые голы не забудут»
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Семак оценил игру Дзюбы в первом матче с «Бетисом»
Семак — об игре Ракицкого: «Вариантов практически не было. Его плюсы и минусы мы прекрасно знаем»
Малком: «Уверен, что «Зенит» можем победить «Бетис» в Севилье»
Семак — о поражении «Бетису»: «Игра в обороне помешала добиться победы»
«Очень сложно с таким количеством ошибок в обороне выиграть матч». Игонин — о поражении «Зенита»
Зарема отреагировала на слова Газизова о желании подписать Кокорина: «Пусть еще массажиста возьмут и про расписку за незабитые голы не забудут»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема отреагировала на слова Газизова о желании подписать Кокорина: «Пусть еще массажиста возьмут и про расписку за незабитые голы не забудут»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости