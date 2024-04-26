Президент РПЛ Алаев — о чемпионской гонке: «Блестяще. Я радуюсь интриге»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о чемпионской гонке.

— Как вам золотая гонка?

— Блестяще. Спасибо Рашиду Рахимову. На самом деле все считают, что я за кого-то болею или против кого-то болею. В этом случае я должен создать равные условия, чтобы не было конференций по календарю, непонятных переносов. Как прежде всего болельщик, я хочу интриги. Я хочу, чтобы у всех 16 команд было 2 очка разница и все боролись. Я радуюсь интриге. Конечно, мне хочется, чтобы была интрига, чтобы болельщики следили до последнего тура, чтобы все включили 30-й тур. Я надеюсь, что так и будет. Надеюсь интрига будет жива.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит» (50). На второй строчке находится «Краснодар» (49), на третьей — «Динамо» (44).