Сын Гаврилова: «Отец уже выходит на футбольное поле и активно занимается своими делами»

Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова, рассказал о здоровье своего отца после перенесенного инсульта.

«Юрий Васильевич давно дома, ведет здоровый образ жизни, держится бодрячком, даже уже выходит на футбольные поля. У них есть ветеранский любительский футбольный клуб «Спартак», два раза в неделю они играют в мини-футбол. Он уже выходит, грубо говоря, как он говорил «встань на штангу, я тебе отдам передачу». Он активно занимается своими делами, посещает собрания в «Спартаке», мероприятия. Он уже даже за рулем ездит сам», — приводит слова Гаврилова-младшего ТАСС.

30 мая 2023 года стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию. Позднее выяснилось, что у экс-футболиста «Спартака» случился инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.

31 января Гаврилов снова перенес операцию, ему удалили злокачественную опухоль в левом легком. 1 февраля сообщалось, что двукратного чемпиона СССР перевели в общую палату.