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Сын Гаврилова: «Отец уже выходит на футбольное поле и активно занимается своими делами»

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Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова, рассказал о здоровье своего отца после перенесенного инсульта.

«Юрий Васильевич давно дома, ведет здоровый образ жизни, держится бодрячком, даже уже выходит на футбольные поля. У них есть ветеранский любительский футбольный клуб «Спартак», два раза в неделю они играют в мини-футбол. Он уже выходит, грубо говоря, как он говорил «встань на штангу, я тебе отдам передачу». Он активно занимается своими делами, посещает собрания в «Спартаке», мероприятия. Он уже даже за рулем ездит сам», — приводит слова Гаврилова-младшего ТАСС.

30 мая 2023 года стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию. Позднее выяснилось, что у экс-футболиста «Спартака» случился инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.

31 января Гаврилов снова перенес операцию, ему удалили злокачественную опухоль в левом легком. 1 февраля сообщалось, что двукратного чемпиона СССР перевели в общую палату.

Источник: ТАСС
Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
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 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
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