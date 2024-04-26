Алаев — о словах Безрукова: «Мы же понимаем, что это шутка. Надеюсь, комитет по этике учтет все факторы»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мыслями по поводу истории с полузащитником «Рубина» Русланом Безруковым.

После матча против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ футболист в шутку заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по турнирной таблице.

— Ваше отношение к истории с Безруковым?

— Он же пошутил.

— Но комитет по этике будет рассматривать это заявление.

— Поступило обращение? Мое личное мнение: очень позитивное интервью, может быть, можно было бы как-то корректнее выразиться. Человек на эмоциях, обыграл «Зенит», шутки бывают неудачные. Но это шутка, мы же понимаем, что все абсолютно прозрачно, он чист в этом. Я очень надеюсь, что комитет по этике, если и будет рассматривать, то учтет все факторы. Чем больше будет таких флеш-интервью, тем лучше.

— Но разве такая шутка, это не переход грани какой-то?

— На мой взгляд, оснований для наказания футболиста Безрукова нет. Это мое личное мнение, я не член, слава богу, комитета по этике.

25 апреля в РФС заявили, что комитет по этике оценит шутку Безрукова, сказанную после победы над «Зенитом». При этом в «Рубине» отметили, что претензии к футболисту из-за безобидной шутки вызывают недоумение.