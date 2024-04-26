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Сегодня, 15:07

Алаев — о словах Безрукова: «Мы же понимаем, что это шутка. Надеюсь, комитет по этике учтет все факторы»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мыслями по поводу истории с полузащитником «Рубина» Русланом Безруковым.

После матча против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ футболист в шутку заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по турнирной таблице.

—  Ваше отношение к истории с Безруковым?

— Он же пошутил.

— Но комитет по этике будет рассматривать это заявление.

— Поступило обращение? Мое личное мнение: очень позитивное интервью, может быть, можно было бы как-то корректнее выразиться. Человек на эмоциях, обыграл «Зенит», шутки бывают неудачные. Но это шутка, мы же понимаем, что все абсолютно прозрачно, он чист в этом. Я очень надеюсь, что комитет по этике, если и будет рассматривать, то учтет все факторы. Чем больше будет таких флеш-интервью, тем лучше.

— Но разве такая шутка, это не переход грани какой-то?

— На мой взгляд, оснований для наказания футболиста Безрукова нет. Это мое личное мнение, я не член, слава богу, комитета по этике.

25 апреля в РФС заявили, что комитет по этике оценит шутку Безрукова, сказанную после победы над «Зенитом». При этом в «Рубине» отметили, что претензии к футболисту из-за безобидной шутки вызывают недоумение.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Александр Алаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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