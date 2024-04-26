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Сегодня, 14:56

Алаев: «Мое желание, чтобы «Спартак» показывал яркую игру, кто из тренеров способен ее поставить — решать клубу»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о том, кого бы он хотел видеть на посту главного тренера «Спартака».

— Как болельщик, кого бы хотели видеть на посту главного тренера «Спартака»?

— Если я начну давать советы на камеру, даже как болельщик... Мое желание, чтобы «Спартак» показывал яркую игру, которая ассоциируется с этим великим проектом. Кто из тренеров способен поставить такую игру, решать акционерам клуба. Они люди уже опытные. Олег Малышев набрался опыта. Я уверен, они сделают правильный выбор. Но советовать или высказывать свое мнения я не буду, хотя оно есть.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Владимир Слишкович.

На данный момент красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Алаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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