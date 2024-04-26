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Сегодня, 14:42

Алаев — о календаре РПЛ: «Это воля клубов, задача лиги — обеспечить проведение матчей даже в тяжелых условиях»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о возможных изменениях в календаре лиги на сезон-2024/25.

— Вы несколько раз уже упомянули про 2 декабря, но на днях РПЛ согласовал календарь на следующий сезон и последний матч будет сыгран 8 декабря.

— РФС попросил его сегодня не рассматривать. Мы сняли этот вопрос с обсуждения. Почему? Потому что РФС выступил с заманчивым предложением о согласовании проведении Суперкубка в текущем формате на 3 года и очень выгодное коммерческое предложение. Мы сочли правильным, чтобы клубы знали об этом предложении, оценили его и там, возможно, будут корректировки по датам.

— Что за предложение?

— Какой-то партнер предлагает очень серьезные деньги за Суперкубок, что нас радует. Конечно же, мы рассмотрим теоретическую возможность изменений в календаре. Суперкубок может быть сыгран чуть позже, чем 13 июля. По поводу декабря, моя личная позиция, что достаточно было сыграть 1 тур в декабре. Но клубам мы дали все варианты. Все 16 клубов высказали свою позицию по ключевым вопросам: дата начала, играть или не играть 8 декабря, когда играть 1/4 кубка России. 12 клубов выбрали так. Это их воля. Наша задача — обеспечить проведение матчей даже в тяжелых условиях, найдем краску и мячи.

В понедельник, 22 апреля, состоялось общее собрание РПЛ, проходившее в очном формате и в режиме видеоконференции. Клубы проголосовали за структуру, в соответствии с которой новый сезон начнется 20 июля, а первая его часть завершится 8 декабря.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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Алаев заявил, что не видит возможностей для расширения РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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