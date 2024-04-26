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Сегодня, 15:35

Гендиректор «Пари НН» — об извинениях Корнеева: «Мы ни на кого не в обиде. Не надо быть ханжой»

Зарина Халимхонова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на извинения за жесткую критику бывшего спортивного директора «Зенита» Игоря Корнеева в адрес футболистов нижегородского клуба.

«С глубоким уважением отношусь к Игорю Корнееву. Для меня он — легенда российского и советского футбола. Мы все материмся, когда переживаем и нервничаем. Тут не надо быть ханжой. Вопрос был не к нему, а к федеральному каналу: почему такое могло произойти? Почему никто не нажал вовремя на кнопку?

Это единственный канал в России, который очень объективно говорит про спорт, и там работают профессионалы. Но такие ошибки бывают у всех. Мы ни на кого не в обиде и не просим извиняться. Я просто высказал свое мнение, что это странно», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

 
Игорь Корнеев. Корнеев эмоционально оценил игру «Пари НН» против «Локомотива»

После 26 туров «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. 28 апреля нижегородцы проведут выездную встречу с «Ахматом».

Игорь Корнеев
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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