Зарема — о словах Абаскаля про Бога: «Так Жданова и Матыцина еще никто не называл»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о выборе состава на матч 22-го тура с «Уралом» (0:0).

«Какой Бог подсказывает Абаскалю состав? Думаю, так Жданова и Матыцина еще никто не называл. В этом весь секрет, почему у Абаскаля такой кредит доверия», — сказала Зарема «СЭ».

Ранее перед матчем с «Уралом» Абаскаль заявил, что стартовый состав ему подсказывает Бог.