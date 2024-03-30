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Гончаренко — самый неудобный соперник для Абаскаля

Кирилл Бурдаков
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Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» в матче 22-го тура не смог обыграть на своем поле «Урал» (0:0) и не смог прервать безвыигрышную серию в противостоянии с командами Виктора Гончаренко.

В последний раз белорусский специалист уступал красно-белым еще во время работы с ЦСКА. Да и то в дополнительное время кубковой встречи. Всего на счету Гончаренко девять побед во главе «Кубани», «Уфы», ЦСКА «Краснодара» и «Урала». При этом все четыре его неудачи пришлись на период работы с красно-синими. В дерби его одолели Массимо Каррера (дважды), Олег Кононов и Доменико Тедеско.

Все матчи клубов Виктора Гончаренко против «Спартака»

Дата

Турнир

Клуб Гончаренко

Тренер «Спартака»

Счет

Голы

28.04.2014

Чемпионат

Кубань

Дмитрий Гунько

2:0

И.Попов-2

02.11.2014

Чемпионат

Кубань

Мурат Якин

3:3

Олисе-2, И.Попов — Чельстрем-2, Таски

25.09.2016

Чемпионат

Уфа

Массимо Каррера

1:0

Фатаи

30.04.2017

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

1:2

А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков

12.08.2017

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

2:1

Щенников, Витинью — Пашалич

10.12.2017

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

0:3

Промес-2, Пашалич

23.09.2018

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

1:1

Влашич — Фернанду

06.04.2019

Чемпионат

ЦСКА

Олег Кононов

2:0

Сигурдссон-2

19.08.2019

Чемпионат

ЦСКА

Олег Кононов

1:2

Мариу Фернандес — Жиго-2

04.03.2020

Кубок

ЦСКА

Доменико Тедеско

2:3 (д.в.)

Дивеев, Ахметов — З.Бакаев, Понсе, Ларссон

30.06.2020

Чемпионат

ЦСКА

Доменико Тедеско

2:0

Влашич-2

13.09.2020

Чемпионат

ЦСКА

Доменико Тедеско

3:1

Магнуссон, Влашич, Эджуке — Понсе

21.11.2021

Чемпионат

Краснодар

Руй Витория

2:1

Кордоба, Крыховяк — Соболев

04.03.2023

Чемпионат

Урал

Гильермо Абаскаль

2:2

Влут, Бикфалви — Литвинов-2

14.03.2023

Кубок

Урал

Гильермо Абаскаль

1:1

Железнов — Промес

04.04.2023

Кубок

Урал

Гильермо Абаскаль

2:1

Сиссе, Сунгатулин — Бальде

11.08.2023

Чемпионат

Урал

Гильермо Абаскаль

3:2

Мишкич, Егорычев, Бикфалви — Бонгонда, Соболев

30.03.2024

Чемпионат

Урал

Гильермо Абаскаль

0:0

-

Итого: +9=5-4, мячи 30-23.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Гильермо Абаскаль
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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