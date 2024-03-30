Гончаренко — самый неудобный соперник для Абаскаля
«Спартак» в матче 22-го тура не смог обыграть на своем поле «Урал» (0:0) и не смог прервать безвыигрышную серию в противостоянии с командами Виктора Гончаренко.
В последний раз белорусский специалист уступал красно-белым еще во время работы с ЦСКА. Да и то в дополнительное время кубковой встречи. Всего на счету Гончаренко девять побед во главе «Кубани», «Уфы», ЦСКА «Краснодара» и «Урала». При этом все четыре его неудачи пришлись на период работы с красно-синими. В дерби его одолели Массимо Каррера (дважды), Олег Кононов и Доменико Тедеско.
Все матчи клубов Виктора Гончаренко против «Спартака»
|
Дата
|
Турнир
|
Клуб Гончаренко
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
Голы
|
28.04.2014
|
Чемпионат
|
Кубань
|
Дмитрий Гунько
|
2:0
|
И.Попов-2
|
02.11.2014
|
Чемпионат
|
Кубань
|
Мурат Якин
|
3:3
|
Олисе-2, И.Попов — Чельстрем-2, Таски
|
25.09.2016
|
Чемпионат
|
Уфа
|
Массимо Каррера
|
1:0
|
Фатаи
|
30.04.2017
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
1:2
|
А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков
|
12.08.2017
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
2:1
|
Щенников, Витинью — Пашалич
|
10.12.2017
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
0:3
|
Промес-2, Пашалич
|
23.09.2018
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
1:1
|
Влашич — Фернанду
|
06.04.2019
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Олег Кононов
|
2:0
|
Сигурдссон-2
|
19.08.2019
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Олег Кононов
|
1:2
|
Мариу Фернандес — Жиго-2
|
04.03.2020
|
Кубок
|
ЦСКА
|
Доменико Тедеско
|
2:3 (д.в.)
|
Дивеев, Ахметов — З.Бакаев, Понсе, Ларссон
|
30.06.2020
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Доменико Тедеско
|
2:0
|
Влашич-2
|
13.09.2020
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Доменико Тедеско
|
3:1
|
Магнуссон, Влашич, Эджуке — Понсе
|
21.11.2021
|
Чемпионат
|
Краснодар
|
Руй Витория
|
2:1
|
Кордоба, Крыховяк — Соболев
|
04.03.2023
|
Чемпионат
|
Урал
|
Гильермо Абаскаль
|
2:2
|
Влут, Бикфалви — Литвинов-2
|
14.03.2023
|
Кубок
|
Урал
|
Гильермо Абаскаль
|
1:1
|
Железнов — Промес
|
04.04.2023
|
Кубок
|
Урал
|
Гильермо Абаскаль
|
2:1
|
Сиссе, Сунгатулин — Бальде
|
11.08.2023
|
Чемпионат
|
Урал
|
Гильермо Абаскаль
|
3:2
|
Мишкич, Егорычев, Бикфалви — Бонгонда, Соболев
|
30.03.2024
|
Чемпионат
|
Урал
|
Гильермо Абаскаль
|
0:0
|
-
Итого: +9=5-4, мячи 30-23.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5