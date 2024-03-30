Абаскаль — перед игрой с «Уралом»: «Стартовый состав «Спартака» мне подсказывает бог»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, как выбрал состав на матч с «Уралом» в 22-м туре РПЛ.

«Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут что-то, хотят чего-то плохого или навредить. Стартовый состав подсказывает мне бог. Как он решает — мы делаем то же самое», — сказал Абаскаль в эфире «Матч! Премьер».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.