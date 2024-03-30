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30 марта, 21:45

«Спартак»: ноль голов в трех весенних матчах РПЛ. Но где пенальти за фол на Зиньковском?

«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» в матче 22-го тура РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Футболисты Денис Кулаков и Антон Зиньковский
Денис Кулаков и Антон Зиньковский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«Урал» удержал ничью в Тушине.
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:0
Урал

Трехнедельная пауза в РПЛ стерла впечатления от двух первых весенних туров. У «Спартака» там случилась приемлемая ничья в Санкт-Петербурге и отвратительное поражение от «Факела». Правда, красно-белым удалось чуть скрасить общее впечатление победой над «Оренбургом» в Кубке и продвижением по пути РПЛ. «Урал» же как закончил прошлый год двумя поражениями, так теми же двумя поражениями и начал новый. Сейчас особенно забавно вспомнить, что августовский матч первого круга между этими командами был встречей лидеров чемпионата.

Перед стартовым свистком широко разошлись слова Абаскаля о том, что состав он определяет с Божьей помощью. И тут действительно без вопросов: Литвинов в центре предпочтительнее Мартинса, Бонгонда как вингер явно острее, чем Медина. Впереди вышел Соболев, под ним — Игнатов.

Футболисты Алексей Ионов и Александр Соболев
Алексей Ионов и Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игра зрелищной не получилась. С самого начала было очевидно, что «Урал» постарается прервать серию поражений, навязывая «Спартаку» вязкую борьбу. Показывать содержательный футбол у команды Абаскаля получается далеко не всегда, поэтому жестких стыков в этой игре было точно больше, чем опасных моментов. Ближе всех к голу приблизился Бонгонда: Игнатов выманил Помазуна и откатил партнеру уже на пустые ворота, но «Урал» спас Итало. Запомнился также неточный удар Зиньковского в дальний угол после контратаки и выстрел Литвинова, после которого Помазун эффектно перевел мяч через перекладину. Ну а лучшей иллюстрацией первого тайма стало окровавленное лицо Дуарте, который на угловом неудачно столкнулся с соперником.

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На второй тайм вместо парагвайца вышел Чернов. Это замена вынужденная, а еще через восемь минут состоялась перестановка по инициативе Абаскаля. Или помогавших ему с составом сил. В общем, пришло время Угальде. Стартовых минут тайма оказалось предостаточно, чтобы понять: атака «Спартака» так и осталась малоэффективной. Костариканец как раз забил за сборную, да еще и в ворота чемпионов мира аргентинцев. Но вот первый гол за «Спартак» опять пришлось отложить.

Денис Кулаков наступил на&nbsp;ногу Антону Зиньковскому. «Спартак» — «Урал»: судья ошибочно не назначил пенальти в пользу красно-белых

Запоминающихся моментов во втором тайме было не сильно больше. Из игровых — смелый дальний удар Соболева метров с 30 за шиворот Помазуну: вратарь «Урала» красиво остановил мяч на самой ленточке. А вот судейское решение — это, пожалуй, единственное, что можно будет обсуждать по этой игре. На 72-й минуте Кулаков аккурат на линии штрафной наступил на ногу Зиньковскому. Москалев зафиксировал фол, но не назначил пенальти, хотя линия штрафной — это уже штрафная. Видеоассистенты Опейкина и Фисенко провели проверку, но исправлять решение главного арбитра не стали и лишили «Спартак» справедливого пенальти.

Абаскаль провел ряд замен и на концовку выпустил, в частности, Мартинса. Это иногда работает, когда «Спартак» переходит в навал. Но не в этот раз. Более того, последняя в матче атака осталась за гостями, и там уже красно-белым пришлось отбиваться.

В итоге — у «Спартака» ни одного забитого мяча в трех весенних матчах РПЛ и упущенная возможность подтянуться к тройке. «Урал» прервал серию поражений. И красно-белые были идеальным соперником для этого: с учетом Кубка «Спартак» не обыгрывает уральцев уже пять матчей подряд.

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Следующий матч у «Спартака» чрезвычайно важный — против «Зенита» в FONBET Кубке России. На победу красно-белых в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 3.35, что примерно 30% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.80 (21%), успех команды Сергея Семака — за 2.03 (49%).

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Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
234
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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