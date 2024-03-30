«Спартак»: ноль голов в трех весенних матчах РПЛ. Но где пенальти за фол на Зиньковском?
Трехнедельная пауза в РПЛ стерла впечатления от двух первых весенних туров. У «Спартака» там случилась приемлемая ничья в Санкт-Петербурге и отвратительное поражение от «Факела». Правда, красно-белым удалось чуть скрасить общее впечатление победой над «Оренбургом» в Кубке и продвижением по пути РПЛ. «Урал» же как закончил прошлый год двумя поражениями, так теми же двумя поражениями и начал новый. Сейчас особенно забавно вспомнить, что августовский матч первого круга между этими командами был встречей лидеров чемпионата.
Перед стартовым свистком широко разошлись слова Абаскаля о том, что состав он определяет с Божьей помощью. И тут действительно без вопросов: Литвинов в центре предпочтительнее Мартинса, Бонгонда как вингер явно острее, чем Медина. Впереди вышел Соболев, под ним — Игнатов.
Игра зрелищной не получилась. С самого начала было очевидно, что «Урал» постарается прервать серию поражений, навязывая «Спартаку» вязкую борьбу. Показывать содержательный футбол у команды Абаскаля получается далеко не всегда, поэтому жестких стыков в этой игре было точно больше, чем опасных моментов. Ближе всех к голу приблизился Бонгонда: Игнатов выманил Помазуна и откатил партнеру уже на пустые ворота, но «Урал» спас Итало. Запомнился также неточный удар Зиньковского в дальний угол после контратаки и выстрел Литвинова, после которого Помазун эффектно перевел мяч через перекладину. Ну а лучшей иллюстрацией первого тайма стало окровавленное лицо Дуарте, который на угловом неудачно столкнулся с соперником.
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На второй тайм вместо парагвайца вышел Чернов. Это замена вынужденная, а еще через восемь минут состоялась перестановка по инициативе Абаскаля. Или помогавших ему с составом сил. В общем, пришло время Угальде. Стартовых минут тайма оказалось предостаточно, чтобы понять: атака «Спартака» так и осталась малоэффективной. Костариканец как раз забил за сборную, да еще и в ворота чемпионов мира аргентинцев. Но вот первый гол за «Спартак» опять пришлось отложить.
Запоминающихся моментов во втором тайме было не сильно больше. Из игровых — смелый дальний удар Соболева метров с 30 за шиворот Помазуну: вратарь «Урала» красиво остановил мяч на самой ленточке. А вот судейское решение — это, пожалуй, единственное, что можно будет обсуждать по этой игре. На 72-й минуте Кулаков аккурат на линии штрафной наступил на ногу Зиньковскому. Москалев зафиксировал фол, но не назначил пенальти, хотя линия штрафной — это уже штрафная. Видеоассистенты Опейкина и Фисенко провели проверку, но исправлять решение главного арбитра не стали и лишили «Спартак» справедливого пенальти.
Абаскаль провел ряд замен и на концовку выпустил, в частности, Мартинса. Это иногда работает, когда «Спартак» переходит в навал. Но не в этот раз. Более того, последняя в матче атака осталась за гостями, и там уже красно-белым пришлось отбиваться.
В итоге — у «Спартака» ни одного забитого мяча в трех весенних матчах РПЛ и упущенная возможность подтянуться к тройке. «Урал» прервал серию поражений. И красно-белые были идеальным соперником для этого: с учетом Кубка «Спартак» не обыгрывает уральцев уже пять матчей подряд.
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Следующий матч у «Спартака» чрезвычайно важный — против «Зенита» в FONBET Кубке России. На победу красно-белых в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 3.35, что примерно 30% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.80 (21%), успех команды Сергея Семака — за 2.03 (49%).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5