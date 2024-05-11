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Сегодня, 18:59

Салихова: «Если «Спартак» поменяет Слишковича, высока вероятность оказаться в ситуации «Краснодара» с безвольным Мусаевым»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об игре красно-белых под руководством Владимира Слишковича.

В субботу, 11 мая, московский клуб одержал домашнюю победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Если «Спартак» поменяет Слишковича на кого-то удобного для спортивного директора, то высока вероятность оказаться в той же ситуации, что «Краснодар» с безвольным Мусаевым», — сказала Салихова.

14 апреля Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийском специалисте москвичи одержали 4 победы и 3 раза сыграли вничью.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Зарема Салихова
Мурад Мусаев
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РПЛ: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» победил «Краснодар». Расписание и результаты матчей 28-го тура

Умяров рассказал о состоянии своего здоровья после матча с «Краснодаром»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
7
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
8
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
9
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
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Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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 21 1 9
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 22 1 3
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