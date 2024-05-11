Салихова: «Если «Спартак» поменяет Слишковича, высока вероятность оказаться в ситуации «Краснодара» с безвольным Мусаевым»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об игре красно-белых под руководством Владимира Слишковича.

В субботу, 11 мая, московский клуб одержал домашнюю победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Если «Спартак» поменяет Слишковича на кого-то удобного для спортивного директора, то высока вероятность оказаться в той же ситуации, что «Краснодар» с безвольным Мусаевым», — сказала Салихова.

14 апреля Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийском специалисте москвичи одержали 4 победы и 3 раза сыграли вничью.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.