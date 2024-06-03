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Сегодня, 21:51

Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

Игра продолжалась 4 часа 37 минут.

37-летний серб сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Черундоло 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 19.

В четвертьфинале Джокович встретится с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 12) - Каспер Рууд (Норвегия, 7).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) - Франсиско Черундоло (Аргентина, 23) — 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Новак Джокович
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