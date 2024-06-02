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Сегодня, 21:12

Абаскаль впервые прокомментировал увольнение из «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль впервые высказался об уходе из московского клуба.

«Сегодня я хочу просто поблагодарить вас, спартаковская семья. Путь, который мы прошли вместе, навсегда останется в моей памяти. Каждое мгновение, проведенное нами вместе, было бесценным подарком, который я никогда не смогу забыть.

Я покинул эту команду с осознанием того, что каждый божий день отдавал все свои силы клубу! Спасибо за ваш теплый прием с самого первого дня и вашу постоянную поддержку.

Я выражаю благодарность всем игрокам, правлению клуба и президенту «Лукойла», всем работникам клуба, директорам и сотрудникам, которые помогали нам», — написал Абаскаль в соцсетях.

«Спартак» объявил об увольнении 35-летнего испанца 14 апреля. Он возглавлял команду с лета 2022 года. Красно-белые завершили сезон-2023/24 под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

16 мая «Спартак» сообщил, что новым главным тренером команды в следующем сезоне станет серб Деян Станкович.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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