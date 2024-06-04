Комментатор Аболин: «Для меня вылет «Урала» не трагедия, тем более не личная»

Борис Аболин, комментирующий домашние матчи «Урала», в интервью «СЭ» отреагировал на вылет команды из РПЛ. Екатеринбуржцы вылетели в первую лигу, проиграв по сумме двух стыковых матчей «Акрону» (2:3).

— Говорим с вами через два часа после завершения матча «Акрон» — «Урал». Внутри все по-прежнему бурлит? Или уже пришло осознание, что произошло?

— Не бурлит. Тем более я узнал, что у меня комментаторская загрузка на матчах в следующем сезоне тоже будет практически в полном объеме. Так что тут я ничего не теряю. Простите за прагматизм, но прежде всего меня беспокоило именно это. (Улыбается.)

— Значит, для вас вылет «Урала» не личная трагедия?

— Не трагедия, и тем более не личная. Сразу скажу, что мне, к сожалению, не удалось посмотреть ответный стык. Был в дороге. Следил за игрой по текстовой трансляции.

Представляю, что там была очень жаркая концовка и что «Урал» даже мог спастись с 0:3. Евгений Аверьянов едва не стал героем. Представляю, какой это был бы для него мощный прорыв. Но не сложилось. Значит, есть все-таки в этом какая-то закономерность. Неудачно проведенный сезон. Видимо, весь запас чудес «Урал» до стыковых матчей уже исчерпал. Думаю, по второму тайму игры в Жигулевске к команде вообще никаких вопросов быть не может. Но ведь стыки состоят из двух серий. А те безволие и неспособность противостоять сопернику, продемонстрированные в Екатеринбурге, увы, перевесили...