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Сегодня, 18:00

Комментатор Аболин: «Для меня вылет «Урала» не трагедия, тем более не личная»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Борис Аболин, комментирующий домашние матчи «Урала», в интервью «СЭ» отреагировал на вылет команды из РПЛ. Екатеринбуржцы вылетели в первую лигу, проиграв по сумме двух стыковых матчей «Акрону» (2:3).

— Говорим с вами через два часа после завершения матча «Акрон» — «Урал». Внутри все по-прежнему бурлит? Или уже пришло осознание, что произошло?

— Не бурлит. Тем более я узнал, что у меня комментаторская загрузка на матчах в следующем сезоне тоже будет практически в полном объеме. Так что тут я ничего не теряю. Простите за прагматизм, но прежде всего меня беспокоило именно это. (Улыбается.)

— Значит, для вас вылет «Урала» не личная трагедия?

— Не трагедия, и тем более не личная. Сразу скажу, что мне, к сожалению, не удалось посмотреть ответный стык. Был в дороге. Следил за игрой по текстовой трансляции.

Представляю, что там была очень жаркая концовка и что «Урал» даже мог спастись с 0:3. Евгений Аверьянов едва не стал героем. Представляю, какой это был бы для него мощный прорыв. Но не сложилось. Значит, есть все-таки в этом какая-то закономерность. Неудачно проведенный сезон. Видимо, весь запас чудес «Урал» до стыковых матчей уже исчерпал. Думаю, по второму тайму игры в Жигулевске к команде вообще никаких вопросов быть не может. Но ведь стыки состоят из двух серий. А те безволие и неспособность противостоять сопернику, продемонстрированные в Екатеринбурге, увы, перевесили...

Виктор Гончаренко. «Состав на первый стык с «Акроном» удивил несказанно! Жду интервью Гончаренко». Аболин — о вылете «Урала»

Первая лига
РПЛ
ФК Урал
Борис Аболин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Зенит – Ростов
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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