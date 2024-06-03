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Экс-игрок «Ливерпуля» Риера мог возглавить «Спартак»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Альберт Риера.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», испанский тренер Альберт Риера мог возглавить «Спартак».

42-летний специалист был альтернативой Деяну Станковичу, который в итоге стал главным тренером команды.

Риера с октября прошлого года возглавляет «Бордо». Под его руководством команда финишировала на 12-м месте во французской лиге 2 в минувшем сезоне. До этого испанец тренировал словенские «Целе» и «Олимпию».

Во время карьеры футболиста Риера играл за «Мальорку», «Бордо, «Эспаньол», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Олимпиакос», «Галатасарай», «Уотфорд» и «Удинезе».

Риера говорит по-русски. С 2009 года он женат на россиянке, они поженились в Омске. У пары есть трое совместных детей.

Альберт Риера
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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