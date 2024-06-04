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Сегодня, 18:30

Аболин: «Если и надо было убирать Гончаренко, то точно не между стыками»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Борис Аболин в интервью «СЭ» оценил работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Урала».

— На ваш взгляд, президенту клуба Григорию Иванову стоило раньше расставаться с Виктором Гончаренко?

— По крайней мере, делать это надо было не между стыками! Время было выбрано не самое удачное. Либо убирать до переходных игр, либо вообще не увольнять, а дать ему доиграть противостояние с «Акроном», а потом уже принимать решение. Ну и хотелось бы, чтобы Виктор Михайлович, пусть даже в беседе с лояльным журналистом, подвел итоги сезона.

— У вас есть к Гончаренко вопросы по его тренерским решениям в этом сезоне?

— Серьезных, наверное, нет. Правда, была одна закономерность, на которую мы с коллегой Держуном постоянно обращали внимание по ходу наших репортажей.

— Это какая же?

— Почему Гончаренко в перерыве всегда менял тех, кто в первом тайме получал желтые карточки? Всегда, понимаете? Даже капитан Кулаков попадал под эту систему.

Другое дело, на финише сезона у Гончаренко появилась чуйка делать удачные замены. Дважды выпустил Ионова в концовках. Тот сначала ассистировал Каштанову в игре с «Динамо», потом сам забил «Балтике»! А вспомните поединок со «Спартаком». Гончаренко бросил в бой Бикфалви и Шеттине. Первый забил с передачи второго в компенсированное время. То есть чисто стратегически по выбору состава особых вопросов нет.

Виктор Гончаренко. «Состав на первый стык с «Акроном» удивил несказанно! Жду интервью Гончаренко». Аболин — о вылете «Урала»

Гончаренко покинул «Урал» после поражение от «Акрона» в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ (0:2). В ответной встрече екатеринбуржцы победили 2:1, но вылетели в первую лигу.

РПЛ
ФК Урал
Борис Аболин
Виктор Гончаренко
4
1
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Федотов: «В ЦСКА мы были одной армейской семьей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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