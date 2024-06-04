Аболин: «Если и надо было убирать Гончаренко, то точно не между стыками»

Комментатор Борис Аболин в интервью «СЭ» оценил работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Урала».

— На ваш взгляд, президенту клуба Григорию Иванову стоило раньше расставаться с Виктором Гончаренко?

— По крайней мере, делать это надо было не между стыками! Время было выбрано не самое удачное. Либо убирать до переходных игр, либо вообще не увольнять, а дать ему доиграть противостояние с «Акроном», а потом уже принимать решение. Ну и хотелось бы, чтобы Виктор Михайлович, пусть даже в беседе с лояльным журналистом, подвел итоги сезона.

— У вас есть к Гончаренко вопросы по его тренерским решениям в этом сезоне?

— Серьезных, наверное, нет. Правда, была одна закономерность, на которую мы с коллегой Держуном постоянно обращали внимание по ходу наших репортажей.

— Это какая же?

— Почему Гончаренко в перерыве всегда менял тех, кто в первом тайме получал желтые карточки? Всегда, понимаете? Даже капитан Кулаков попадал под эту систему.

Другое дело, на финише сезона у Гончаренко появилась чуйка делать удачные замены. Дважды выпустил Ионова в концовках. Тот сначала ассистировал Каштанову в игре с «Динамо», потом сам забил «Балтике»! А вспомните поединок со «Спартаком». Гончаренко бросил в бой Бикфалви и Шеттине. Первый забил с передачи второго в компенсированное время. То есть чисто стратегически по выбору состава особых вопросов нет.

Гончаренко покинул «Урал» после поражение от «Акрона» в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ (0:2). В ответной встрече екатеринбуржцы победили 2:1, но вылетели в первую лигу.