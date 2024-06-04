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Сегодня, 18:15

Комментатор Аболин: «Уралу» весь сезон чего-то не хватало! Тут — очка, тут Влут не попал в створ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Борис Аболин в интервью «СЭ» признался, что не понял стартового состава «Урала» на первый стыковой матч с «Акроном» (0:2). В ответной встрече екатеринбуржцы победили 2:1, но вылетели в первую лигу.

— Удивил стартовый состав на первый стык? Почему в нем появились белорусы Концевой и Бочаров, которые до этого почти не играли?

— Безмерно удивил. Несказанно! Хотелось об этом спросить Гончаренко. Но вы же видели, как он провел свою последнюю пресс-конференцию, обещав ответить на вопросы как-нибудь потом... Что касается белорусов, они действительно ничего особо не показали. Хотя если бы засчитали гол Сиссе, то отчасти можно было бы сказать, что Гончаренко угадал с составом.

— Почему?

— Это ведь Концевой поборолся за мяч, вошел в штрафную, накрутил соперников. После чего отдал Егорычеву, стянувшему на себя сразу четверых. Но это скорее к любителям рассуждать, что было бы, если бы... Тут полшага не хватило, там сантиметра и так далее. Да «Уралу» весь сезон чего-то не хватало! Тут — очка, там Влут не попал с линии штрафной в последней домашней встрече с «Оренбургом». В ответном стыке был супермомент у Бикфалви, Бегич мог оформлять хет-трик.

 
Виктор Гончаренко. «Состав на первый стык с «Акроном» удивил несказанно! Жду интервью Гончаренко». Аболин — о вылете «Урала»

 

Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
Борис Аболин
0
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Комментатор Аболин: «Для меня вылет «Урала» не трагедия, тем более не личная»

Аболин: «Если и надо было убирать Гончаренко, то точно не между стыками»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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