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Сегодня, 19:04

Медведев о возможном переходе Соболева: «В «Зените» запретов нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Много пишут про Соболева, якобы «Зенит» им интересуется.

— Трансферные слухи не комментируем. Трансферная работа началась. Все будете узнавать вовремя.

— Но мы просто в шоке, что игрок «Спартака» в «Зенит»...

— У нас был и Дзюба, и Быстров возвращался из «Спартака». У нас запретов нет (улыбается).

Ранее информацию о возможности такого перехода распространил журналист Иван Карпов.

4 июня «СЭ» сообщал, что Соболев не входит в планы «Зенита».

Контракт 27-летнего нападающего с красно-белыми рассчитан до конца июня 2026 года, его стоимость, по данным портала Transfermarkt, на данный момент составляет 7,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Соболев провел за московскую команду 34 официальных матча в РПЛ и Кубке России, забив в них 10 мячей и отдав 9 голевых передач.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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Аболин ответил на вопрос, будет ли комментировать матчи РПЛ в новом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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