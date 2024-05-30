Слишкович не только помогал «Спартаку», но и рекламировал свои способности. Интересно будет посмотреть на них в РПЛ или ФНЛ

Максим Никитин — об уходе боснийца из московского клуба.

Владимир Слишкович — уникальный тренер «Спартака». Он — единственный в истории, кто не проиграл ни одного матча в РПЛ.

И четвертый в обозримом прошлом, кто уходил с поста главного на фоне хороших результатов: до него такое случалось с Ярцевым, Тедеско и Ваноли. Неплохая компания, правда?

Не уверен, что Слишкович мыслил похожими категориями, но он точно понимал: второго шанса на ренессанс тренерской карьеры может больше и не случиться, а поработать помощником он сможет всегда.

Мои источники утверждают, что вопрос денег при переговорах стоял далеко не на первом месте: главная мотивация боснийца — удовлетворение амбиций. Слишкович хочет подхватить команду и построить авторский проект. Там могут платить даже меньше, зато свободы — больше.

Вы точно помните, что говорил Владимир Слишкович после завершения чемпионата, но еще раз напомню: «Я начал эту работу не для того, чтобы стать ассистентом. Многие так начинают, но потом становятся главными. Считаю, что всегда надо улучшать себя шаг за шагом. Нельзя делать шаг больше, чем размах ноги. Очень доволен своей карьерой и надеюсь однажды стать главным тренером».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Здесь Слишкович прямо говорит про амбиции. А ниже — его фаталистическая цитата-прощание, во всяком случае я ее тогда воспринял именно так: «Я знал, до какого числа я буду работать, поэтому ничего нового не случилось. Жизнь продолжается дальше, это всего лишь ее момент. Я горжусь, что я был два месяца главным тренером «Спартака».

Весной не оставалось сомнений, что Владимир Слишкович — временщик, который создавал бурную ротацию схем и состава, чтобы дать шанс каждому перед приходом нового главного тренера. Казалось, он абсолютно корпоративен и согласен на работу помощника.

Но выходит, что через «Спартак» босниец сам играл тренерскими скилами, как бы показывая универсальность, адаптивность и способность выстраивать отношения с футболистами.

Можно подумать, что разгромное выступление Зиньковского, в котором вингер явно наезжает на Слишковича, способность коммуникации боснийца опровергает. На самом деле, насколько я знаю, у Зиньковского — ноль претензий к Владимиру, а слова — ежесекундный порыв. Никакого серьезного конфликта там не было.

Единственное, что Слишкович не показал, — умения выстраивать атаку. Вот это должно вызывать вопросы у его новых работодателей. Потому что «Спартак» при нем улучшил буквально все компоненты игры, кроме позиционной атаки. А это ведь в футболе самое сложное.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но у Владимира есть крутое качество: он — очень прямой. То есть без проблем говорит свои мысли и журналистам, и футболистам, и руководству. Во дворе российского райцентра такое качество очень ценно. Как и в спортивном коллективе.

Поэтому, насколько я знаю, у Владимира есть предложения, и он без работы не останется.

Более того, карьерные амбиции Слишковича очаровывают: отказаться от части денег ради мечты — такое мы уважаем.

Поэтому для «Спартака» и Владимира расставание — максимально понятная и объяснимая история. В ней нет вообще ничего удивительного или скандального.

Амбициозный помощник захотел работать самостоятельно. Зачем его держать?

Ну а мне будет интересно посмотреть на боснийца в РПЛ или даже первой лиге, которая, судя по последним играм, тоже вполне себе на уровне.

А теперь там еще и бывший главный тренер сборной Испании работает. Ну разве не вызов?