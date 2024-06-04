Медведев о сигаре после победы в финале Кубка России: «Отправил фото Анчелотти, ему понравилось»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о том, что отправил фото с сигарой главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти.

— Как настроение после требла и празднований?

— Настроение праздничное. Очень радостное.

— Вы удивили всех фотографией с этой сигарой, как Карло Анчелотти.

— Я ему отправил, ему тоже понравилось (смеется).