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Булыкин назвал неожиданной отставку Федотова из ЦСКА

Руслан Минаев
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об отставки главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Это неожиданно, но, зная Бабаева и Гинера, я понимаю, что люди разбираются в футболе и хотят хороших результатов.

Результат исходит от качества игры. Может, руководству не понравился ни результат, ни игра в большинстве матчей», — цитирует Булыкина «Евро Футбол».

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под его руководством армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2023/24 московский клуб занял шестое место в чемпионате России.

 
Источник: Евро Футбол
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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