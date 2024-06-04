Булыкин назвал неожиданной отставку Федотова из ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об отставки главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Это неожиданно, но, зная Бабаева и Гинера, я понимаю, что люди разбираются в футболе и хотят хороших результатов.

Результат исходит от качества игры. Может, руководству не понравился ни результат, ни игра в большинстве матчей», — цитирует Булыкина «Евро Футбол».