Жена Шумахера продала семейные ценности ради спасения мужа. Лечение легендарного пилота обходится в миллионы

Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» отказывается от предметов роскоши.

Семья Михаэля Шумахера старается максимально оберегать семикратного чемпиона мира от назойливости СМИ. Только единицы из узкого круга самых близких знают, как в действительности обстоят дела у легендарного пилота «Формулы-1». Однако в последнее время приходит все больше новостей о финансовых трудностях Шумахеров. Вылечить Михаэля едва ли возможно, однако даже поддержание жизнеспособности после жуткой травмы на горнолыжном склоне обходится его семье в серьезную сумму. Покрывать которую приходится в том числе через аукционы — продавая имущество великого спортсмена на торгах.

Две виллы ушли на оплату врачей

По данным итальянских СМИ, медицинские расходы семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера уже превысили 70 миллионов евро. За долгие 11 лет, которые прошли с роковой поездки на горнолыжный курорт, состояние здоровья Шумахера до сих пор остается загадкой. Семья как могла старалась защищать его от спекуляций, поэтому мы можем только предполагать, какого рода медицинские услуги необходимы Михаэлю, чтобы не допустить резкого ухудшения самочувствия. Как минимум с финансовой точки зрения нагрузка серьезная — настолько, что его жене Коринне приходится продавать все то, что она посчитает лишним: от коллекции часов до виллы в Норвегии. Свой вклад в медицинский бюджет внесла победа в суде над немецким таблоидом Die Aktuelle, который выложил у себя на сайте фейковое интервью с Михаэлем, текст для которого сгенерировал искусственный интеллект.

Коринна Шумахер. Фото Global Look Press

Суд присудил Шумахерам существенную моральную компенсацию в 200 тысяч евро. Однако, судя по всему, этих денег не хватит даже на один месяц — в год семья тратит на медицинские услуги больше семи миллионов евро. При этом экономить на муже жена не собирается. К ее чести, она делает все возможное, чтобы облегчить судьбу любимого, и готова на любые траты. Деньги приходится черпать как из семейного капитала, где достаточно дивидендов от различных инвестиций Шумахера, так и распродавая материальные активы Михаэля. Так, последними предметами роскоши, выставленными на продажу его женой, были часы из частной коллекции Шумахера, частный самолет и две виллы — в Норвегии и Швейцарии. С другой стороны, семья приобрела бывшую виллу президента мадридского «Реала» Флорентино Переса на Майорке, чтобы обеспечить Шумахеру спокойную жизнь в атмосфере полной приватности.

Шансов вернуть прежнее состояние у Шумахера практически нет

29 декабря 2013 года навсегда разделило жизнь Шумахера на до и после. Напомним, что Михаэль катался вне размеченной трассы и не сумел удержаться от падения. Бывший гонщик «Формулы-1» ударился головой, впал в кому и с тех пор так и не выздоровел. The Sun пишет, что Шумахеру требуется практически круглосуточная помощь. Редким шансом узнать подробности о состоянии гонщика было недавнее интервью коллеги Михаэля Пэта Фрая, которое он давал еще в начале 2023 года по случаю 55-летия Шумахера. Фрай поделился некоторыми секретами о своем товарище. В частности, он заявил, что врачи делают все возможное, чтобы облегчить участь Михаэля. С ним работают едва ли не лучшие специалисты мира. Однако существенного прогресса как не было, так и нет. Редкая радость — самостоятельный обед Шумахера за столом или в машине.

Михаэль Шумахер. Фото Global Look Press

При этом больше всего Фрай переживает даже не за физическое, а за интеллектуальное здоровье Михаэля. «У моей матери слабоумие, поэтому я знаю, каково это, когда кто-то жив, но не осознает окружающий мир. Его мозг должен быть в постоянном напряжении, он должен работать», — сказал тогда Пэт, явно выдав лишнее. Кроме того, брат Михаэля Ральф недавно заявил немецким СМИ, что бывший чемпион, возможно, уже никогда не оправится от условий, в которых он оказался.

Так или иначе, история Шумахера по-прежнему выглядит как выдающийся пример семейных ценностей, преданности и любви. Эти качества выделяли Михаэля не только на трассе — столь увлеченных любимым делом еще поискать, — но и стали символом его семьи и тем фактором, который помогает ему пережить все трудности. Поэтому пусть жизнь сейчас у Шумахера и не самая простая, он наверняка счастлив. Поскольку проводит ее с самыми близкими людьми, которые действительно его ценят, и отнюдь не за многочисленные титулы.