Медведев о требле «Зенита»: «Нас ничто не может вышибить из седла»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» подвел итоги сезона-2023/24 для петербургского клуба.

— Елена Илюхина сказала, что «счастье в «Зените». В чем, по-вашему, счастье?

— Счастье — когда несмотря на все трудности, ничьи, поражения команда живет, борется. Один за всех и все за одного. Как говорится, нас ничто не может вышибить из седла, — сказал Медведев «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 «Зенит» в шестой раз кряду стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.