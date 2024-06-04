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Сегодня, 19:20

Медведев ответил Круговому: «Говорил ему, что у нас, в «Зените», на двух стульях не играют»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего защитника команды Данила Кругового.

Ранее футболист заявил, что руководство сине-бело-голубых отказалось продавать его в ЦСКА в зимнее трансферное окно. Сегодня, 4 июня, игрок перешел в армейскую команду на правах свободного агента.

— Как отнеслись к интервью Кругового?

— У него есть свой взгляд. Не знаю, сейчас Федотов ушел. Найдут ему место в команде? Надеюсь, найдут.

— Он сказал что вы могли его отпустить, но пошли на принцип.

— Я сказал, что у нас на двух стульях в «Зените» не играют (смеется).

В январе Круговой подписал предварительный контракт с ЦСКА. После этого «Зенит» перевел игрока во вторую команду, в которой он провел всю первую половину 2024 года.

Всего за петербургскую команду 26-летний футболист отыграл 105 матчей, забил два мяча и сделал 11 голевых передач.

Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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Аболин ответил на вопрос, будет ли комментировать матчи РПЛ в новом сезоне

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Максим Глушенков

Локомотив

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Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Пари Нижний Новгород

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