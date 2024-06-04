Медведев ответил Круговому: «Говорил ему, что у нас, в «Зените», на двух стульях не играют»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего защитника команды Данила Кругового.

Ранее футболист заявил, что руководство сине-бело-голубых отказалось продавать его в ЦСКА в зимнее трансферное окно. Сегодня, 4 июня, игрок перешел в армейскую команду на правах свободного агента.

— Как отнеслись к интервью Кругового?

— У него есть свой взгляд. Не знаю, сейчас Федотов ушел. Найдут ему место в команде? Надеюсь, найдут.

— Он сказал что вы могли его отпустить, но пошли на принцип.

— Я сказал, что у нас на двух стульях в «Зените» не играют (смеется).

В январе Круговой подписал предварительный контракт с ЦСКА. После этого «Зенит» перевел игрока во вторую команду, в которой он провел всю первую половину 2024 года.

Всего за петербургскую команду 26-летний футболист отыграл 105 матчей, забил два мяча и сделал 11 голевых передач.