Умяров рассказал о состоянии своего здоровья после матча с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем состоянии после того, как ему попали шипами в голову в матче 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

— Как состояние? Отличное, — сказал Умяров.

На 67-й минуте 23-летний футболист получил повреждение в борьбе с полузащитником «Краснодара» Александром Черниковым. Умярову оказали медицинскую помощь и вместо него на поле вышел Кристофер Мартинс.